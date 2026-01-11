Uno Entre Rios | Policiales | Gualeguaychú

Gualeguaychú: se registraron tres siniestros viales en pocas horas en la ruta nacional 14

En menos de dos horas se registraron tres siniestros viales en la ruta nacional 14, en el departamento Gualeguaychú. Hubo personas lesionadas y hospitalizadas

11 de enero 2026 · 21:34hs
En menos de dos horas se registraron tres siniestros viales en la ruta nacional 14

En menos de dos horas se registraron tres siniestros viales en la ruta nacional 14, en el departamento Gualeguaychú.

En pocas horas, tres accidentes en el departamento Gualeguaychú se registraron en la ruta nacional 14, Autovía del Mercosur, con vehículos despistados y volcados, algunos de ellos con personas heridas que debieron recibir atención médica.

Los episodios ocurrieron durante la tarde de este domingo, entre los kilómetros 52, 54 y 61 de la traza nacional, en inmediaciones de la ciudad de Gualeguaychú y en ambos sentidos de circulación.

LEER MÁS: Cuatro personas de Gualeguaychú sufrieron un tremendo vuelco en la ruta 14

Los siniestros viales en Gualeguaychú

Según confirmaron desde la Jefatura de la Comisaría Séptima a R2820, el primero de los incidentes tuvo lugar alrededor de las 15.45, a la altura del kilómetro 52. Allí, un Ford Ka negro despistó y volcó, aunque afortunadamente no se registraron personas heridas de gravedad.

De acuerdo a la información oficial, el vehículo era conducido por un hombre de 33 años que viajaba desde Posadas, Misiones, hacia la ciudad de Buenos Aires, acompañado por su padre de 63 años.

El conductor explicó que perdió el control del rodado al intentar esquivar un pozo debido al mal estado de la ruta. El auto volcó sobre el carril central, cruzó hacia el sentido contrario de circulación y terminó detenido en la mano sur-norte.

Ambos ocupantes fueron asistidos por personal del Servicio 107 de Emergencias Prehospitalarias del Hospital Centenario, que confirmó que solo presentaban golpes leves, sin lesiones de consideración. Durante las tareas de asistencia, el tránsito se mantuvo habilitado con precaución.

El segundo siniestro se produjo cerca de las 16.30, en el kilómetro 61 de la misma ruta. En este caso, un Fiat Siena gris protagonizó un vuelco que dejó como saldo a una persona mayor herida. El conductor, de 60 años, viajaba junto a su hija de 19 desde José León Suárez, en Buenos Aires, con destino a Asunción del Paraguay.

Al igual que en el hecho anterior, el automovilista manifestó que intentó esquivar un bache en la cinta asfáltica, lo que provocó la pérdida de control del vehículo. El auto se cruzó de carril, dio un vuelco tipo campana y quedó detenido sobre la banquina oeste. El hombre fue trasladado a la Guardia Médica del Hospital Centenario para una mejor evaluación de sus lesiones, mientras que su hija solo presentaba dolencias leves producto del impacto.

Por último, minutos después, pasadas las 17, se reportó el tercer incidente en el kilómetro 54. En este caso, se trató de un desperfecto mecánico que obligó a la intervención del personal policial y de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la provincia. No se registraron personas lesionadas.

Gualeguaychú Siniestros viales ruta nacional 14
