Redes sociales: Javier Milei lanzó cuentas oficiales en inglés

12 de enero 2026 · 13:59hs
El Presidente de la Nación, Javier Milei, lanzó oficialmente sus cuentas personales en inglés en las principales plataformas digitales, con el objetivo de ampliar el alcance internacional de su mensaje, comunicar de primera mano las políticas de gobierno y fortalecer el vínculo con audiencias globales.

A través de un mensaje difundido en video, el Presidente invitó a la comunidad internacional a seguir sus cuentas oficiales en inglés, desde donde se compartirán contenidos vinculados a la agenda presidencial, las reformas impulsadas por el Gobierno argentino y la visión del país en el escenario global.

Rogelio Frigerio elogió a Javier Milei por la puesta en marcha de las obras en rutas nacionales que atraviesan Entre Ríos. 

Rogelio Frigerio elogió a Javier Milei por la puesta en marcha de obras en rutas entrerrianas

“Los invito a seguir mis cuentas oficiales en inglés”, expresó Milei, agradeciendo el acompañamiento y reafirmando su compromiso con la difusión de las ideas de la libertad a nivel mundial.

Las nuevas cuentas oficiales en inglés están disponibles en distintas plataformas digitales, consolidando una estrategia de comunicación internacional directa alineada con el creciente interés global por el proceso de transformación que atraviesa la Argentina.

Esta iniciativa se enmarca en la política de apertura y posicionamiento internacional del Gobierno Nacional, que busca mostrar al mundo una Argentina que avanza hacia la estabilidad, el orden macroeconómico y el respeto por la libertad.

• Instagram: @mileienglishofficial

• YouTube: @MileiEnglishOfficial

• X (Twitter): @jmilei_english

• TikTok: @mileienglishofficial

• Facebook: @MileiEnglishOfficial

