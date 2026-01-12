La Bersuit vuelve a Santa Fe para celebrar los 25 años de Hijos del Culo

La Bersuit se presentará el domingo 22 de marzo, a las 21, en Tribus Club de Arte para celebrar los 25 años de Hijos del Culo

La Bersuit regresará a Santa Fe en el marco de la gira que celebra los 25 años de Hijos del Culo, uno de los discos más emblemáticos de su trayectoria. La banda se presentará el domingo 22 de marzo, a las 21, en Tribus Club de Arte.

Las entradas ya están a la venta en la boletería de Tribus y a través de Ticketway .

Publicado en el año 2000 y producido por Gustavo Santaolalla, Hijos del Culo marcó un punto de inflexión en la carrera de Bersuit. El álbum obtuvo el galardón de doble platino y consolidó al grupo como una de las propuestas más potentes y convocantes del rock argentino de ese momento.

El disco reúne canciones que se convirtieron en verdaderos himnos populares, como Desconexión sideral, Toco y me voy, Negra murguera, La bolsa y El viejo de arriba, entre otras. En total, son 15 temas que combinan rock con cumbia, murga, chacarera y elementos de la electrónica, y que dejaron una huella profunda en toda una generación.

Como parte del inicio de los festejos por este aniversario, Bersuit presentó una reversión de la portada original del álbum, realizada junto a la protagonista de aquella imagen que acompañó el lanzamiento hace 25 años.