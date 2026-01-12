Uno Entre Rios | Ovación | rugbiers

Detienen a rugbiers por una pelea callejera en Pinamar

Los detenidos forman parte de un grupo de rugbiers de Córdoba. Uno de los detenido es menor de edad. La causa fue caratulada como "lesiones leves"

12 de enero 2026 · 10:44hs
Detienen a rugbiers por una pelea callejera en Pinamar

Una violenta agresión grupal en la vía pública ocurrió durante la madrugada del viernes en la localidad de Ostende, partido de Pinamar, y terminó con la detención de tres rugbiers cordobeses, uno de ellos menor de edad. Las víctimas, tres jóvenes oriundos de la provincia de Santa Fe, sufrieron lesiones leves y debieron recibir atención médica.

La noche violenta en Pinamar

El hecho de violencia registrado en una zona de circulación nocturna de Pinamar activó un rápido despliegue de las fuerzas de seguridad tras un llamado al 911. La situación motivó la llegada inmediata de efectivos de la Estación de Policía Comunal Pinamar II – Ostende, acompañados por personal del Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

Al arribar al lugar, los uniformados lograron reducir y aprehender a tres personas, quienes habrían tenido una participación directa en la agresión. Los detenidos formaban parte de un grupo numeroso que increpó y atacó a golpes a varias jóvenes en plena vía pública, por motivos que hasta el momento no fueron esclarecidos.

Las víctimas, todas mayores de edad, debieron recibir asistencia médica tras el ataque. Los profesionales constataron hematomas y contusiones, aunque se informó que las lesiones no implicaron riesgo para su salud.

Rugbier Pinamar

Como se encuentra la causa judicial

La causa quedó caratulada como “lesiones leves” y es instruida por la UFI N° 5 de Pinamar, con la intervención del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, ya que uno de los aprehendidos es menor de edad.

El fiscal interviniente avaló el procedimiento policial y ordenó la aplicación de los recaudos legales correspondientes, tanto para los imputados mayores como para el adolescente involucrado, conforme a la normativa vigente.

El episodio ocurrió en el contexto del Operativo Sol 2026, el dispositivo especial de seguridad implementado durante la temporada de verano, que refuerza la presencia policial y de fuerzas especiales en sectores de alta concurrencia nocturna, con el objetivo de prevenir hechos delictivos y situaciones de violencia en el distrito.

