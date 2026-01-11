El auto quedó totalmente destrozado. El accidente ocurrió sobre Ruta 39. En él viajaban cuatro mujeres de entre 21 y 13 años oriundas de Basavilbaso

Ruta 39: un auto chocó contra el guardarrail y se incendió por completo

Un grave siniestro vial se registró en la madrugada del domingo, aproximadamente a las 2:29 sobre la Ruta 39, en el puente conocido como Cañada de los Chanchos, en el tramo comprendido entre Villa Mantero y Basavilbaso. De acuerdo a datos preliminares, el auto involucrado es un Volkswagen Fox donde se trasladaban cuatro mujeres. A raíz del impacto y el fuego posterior, el vehículo quedó totalmente destrozado. Todas serían jóvenes y adolescentes, de entre 21 y 13 años, oriundas de Basavilbaso.

Trascendió que una de las ocupantes habría quedado atrapada en el interior del rodado, mientras que otras dos fueron encontradas en el pastizal a la vera de la ruta, publicó La Pirámide.

Incendio accidental en Colón: un niño sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo

Concordia: vendían drogas en la zona de la costanera y fueron detenidos

choque incendio Ruta 39: un auto chocó contra el guardarrail y se incendió por completo

Socorridas por conductores

Según las primeras averiguaciones, el rodado circulaba en sentido este–oeste y, por causas que se tratan de establecer, habría colisionado contra el guardarraíl, lo que derivó posteriormente en el inicio del foco ígneo.

Al chocar el vehículo se incendió y dos de los ocupantes se bajaron y se tiraron hacia la banquina, que tiene una pendiente pronunciada quedando a unos 5 metros del nivel de la ruta siendo socorridas por gente que viajaba hasta que llegaron los servicios de emergencia.

Debido al siniestro, la ruta permaneció totalmente cortada al tránsito por aproximadamente una hora hasta tanto personal de Policía Científica realizó las pericias correspondientes.

Según publicó FM Riel, como consecuencia del hecho, los ocupantes sufrieron lesiones de carácter leves. En el lugar trabajaron también Bomberos Voluntarios de Basavilbaso, quienes lograron controlar la situación.