Anses: AUH y Tarjeta Alimentar con montos actualizados

Con montos actualizados de AUH y Tarjeta Alimentar, ANSES habilita en enero ingresos que superan los $630.000 para algunos grupos familiares. Quiénes cobran

7 de enero 2026 · 13:09hs
Con montos actualizados de AUH y Tarjeta Alimentar, ANSES habilita en enero ingresos que superan los $630.000 para algunos grupos familiares. Quiénes cobran

La Administración Nacional de Seguriad Social (Anses) confirmó los montos actualizados de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Tarjeta Alimentar que se pagarán durante enero de 2026. Con esta combinación de beneficios, algunas familias alcanzarán ingresos mensuales que superan los $630.000, de acuerdo con la cantidad de hijos y el tipo de prestación que corresponda.

El esquema contempla el pago mensual de la AUH -ajustada por la fórmula de movilidad- junto con la Tarjeta Alimentar, que se acredita de manera automática a los titulares que cumplen los requisitos. En ningún caso es necesario realizar trámites adicionales.

AUH y Tarjeta Alimentar: cómo se llega al pago total de $633.529

El monto total de $633.529 corresponde a un grupo familiar compuesto por un hijo con discapacidad y dos hijos menores de edad que perciben la AUH.

Para enero de 2026, ANSES fijó el valor general de la AUH en $125.518 por hijo, aunque el organismo paga de forma mensual el 80% del monto y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH.

La suma mensual se compone de los siguientes importes:

  • AUH por hijo con discapacidad: $408.705

    • Pago mensual (80%): $326.964

    • Retención (20%): $81.741

  • AUH por hijo menor de edad:

    • Pago directo mensual: $100.414,40

  • AUH por hijo menor de edad:

    • Pago directo mensual: $100.414,40

De esta manera, el ingreso mensual total alcanza los $633.529, sin contar las retenciones acumuladas, que se pagan una vez presentada la Libreta AUH con los controles de salud, vacunación y escolaridad.

Tarjeta Alimentar: montos vigentes en enero 2026

La Tarjeta Alimentar es un refuerzo económico que otorga el Ministerio de Capital Humano y que ANSES deposita de manera automática a las familias que cobran la AUH. El beneficio se asigna mediante el cruce de datos del grupo familiar y no requiere inscripción previa.

Durante enero, los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin cambios y dependen de la cantidad de hijos:

  • Familias con un hijo: $52.250

  • Familias con dos hijos: $81.936

  • Familias con tres o más hijos: $108.062

Este beneficio está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y se acredita junto con el calendario habitual de pagos de ANSES.

Qué tener en cuenta:

  • La Tarjeta Alimentar se paga automáticamente si el grupo familiar cumple los requisitos.

  • El 20% retenido de la AUH se cobra al presentar la Libreta AUH.

  • Los montos finales varían según la cantidad de hijos y si alguno cuenta con certificado de discapacidad.

