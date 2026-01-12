Uno Entre Rios | El País | Chubut

Chubut: ya se quemaron más de 12.000 hectáreas

Tras las lluvias se redujo el peligro de incendios en Chubut. Brigadistas extinguieron 22 de 32 focos activos. El reclamo de trabajadores de Parques Nacionales

12 de enero 2026 · 12:13hs
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego informaron que para este lunes se redujo el peligro de incendios en la provincia de Chubut, mientras que la labor de los brigadistas, bomberos y voluntarios continúa para extinguir los focos que siguen activos.

Luego de que el Gobierno Nacional haya confirmado que se extinguieron 22 de los 32 focos y que ya se quemaron más de 12 mil hectáreas, las últimas proyecciones indican que el índice de peligro de incendios se redujo de “muy extremo” a “alto”. Aunque las alertas continúan y el factor climático todavía es el protagonista, quienes combaten los incendios se muestran alentados ante esta nueva actualización de peligrosidad.

En este marco, otro dato que generó alivio es que las lluvias que se registraron este fin de semana ayudaron al arduo trabajo de los expertos y vecinos que desde hace una semana están a la orden de los incendios. Se espera que para mitad de semana haya también caída de agua de manera aislada.

Las temperaturas máximas esta semana rondarán entre los 18 y 21 grados, mientras que se esperan fuertes vientos en los próximos días.

Reclamo de Brigadistas

Desde Lago Menéndez, provincia de Chubut, trabajadores de Parqeus Nacionales y brigadistas, que están al frente de las tareas para combatir las llamas, reclamaron al Gobierno nacional una mejora en sus condiciones laborales. “Nuestra situación es precaria y no tiene resolución hace mucho tiempo. Estamos pidiendo lo esencial: un salario digno, una planta permanente y una jubilación acorde. Necesitamos las respuestas de manera urgente”, aseguraron en un video que subió a sus redes el brigadista del Parque Nacional Nahuel Huapi, Fabian Lagos.

Los brigadistas, quienes ponen el cuerpo para combatir los incendios en la Patagonia, junto a bomberos voluntarios y combatientes del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, cobran entre 650.000 pesos y 850.000 pesos por mes. Una cifra que se ubica por debajo del costo estimado de la canasta básica local.

El gobierno de Javier Milei definió no reabrir las paritarias para los trabajadores de Parques desde 2022, y en 2024, incluso los excluyó de las paritarias sectoriales. Es por ese motivo que perciben un salario inferior al de un administrativo de su misma área.

En este contexto, diputados patagónicos de Unión por la Patria presentaron un proyecto la semana pasada para actualizar sus salarios con urgencia, en el marco de una iniciativa para que se declare la ley de emergencia ígnea, ambiental y socio-económica en la región, dentro del período de sesiones extraordinarias.

La iniciativa propone al menos un reconocimiento extraordinario durante la emergencia a los brigadistas y trabajadores abocados a atender la emergencia por un lapso mínimo de 180 días, contemplando el riesgo de sus tareas.

Más allá de que toda la atención se esté centrando por ahora en El Hoyo y Puerto Patriada, también se registraron focos activos en estos días en el Parque Nacional Los Glaciares, en el Lago Menéndez, en el Parque Los Alerces, en El Bolsón y en Epuyén.

Asimismo,las condiciones meteorológicas previstas para este domingo presentan un desafío adicional, ya que en la jornada se esperan temperaturas máximas de 22°C, baja humedad (35%) y ráfagas de viento del sector Oeste que se intensificarán a partir del mediodía. No obstante, se reportaron precipitaciones leves en la zona de El Hoyo.

