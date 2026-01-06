La web de Anses habilitó el asistente virtual Tina

El nuevo sistema, disponible las 24 horas, permite obtener información de trámites y prestaciones de Anses de manera rápida y eficiente.

La web de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) ha incorporado un innovador asistente virtual denominado Tina, que está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, para facilitar consultas y obtener información sobre trámites y prestaciones del organismo.

Esta herramienta, que ya funcionaba en el portal argentina.gob.ar, ha sido adaptada ahora específicamente para la página web de Anses, buscando mejorar la experiencia de los usuarios y optimizar el acceso a información clave de manera inmediata.,

El asistente virtual Tina se presenta como una opción accesible para todos los usuarios que necesitan realizar trámites o consultas relacionadas con Anses. Para utilizarlo, basta con hacer clic en el avatar de Tina, ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla, y especificar la consulta o seleccionar entre las opciones disponibles.

La herramienta, además de orientar sobre los trámites de Anses, tiene la capacidad de redirigir a los usuarios a otros organismos del Estado según la naturaleza de la consulta.

Con el objetivo de optimizar la atención al público, el asistente virtual de Anses no solo proporciona información sobre los diversos servicios del organismo, sino que también ayuda a los usuarios a navegar de manera más eficiente por los trámites y a resolver dudas rápidamente.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia del Ministerio de Capital Humano para modernizar los servicios públicos y brindar una atención más accesible y eficaz a los ciudadanos.

Al utilizar Tina, los usuarios pueden obtener respuestas inmediatas sobre diferentes consultas, como la situación de los pagos de asignaciones familiares, el acceso a jubilaciones, pensiones y la actualización de datos personales, entre otros servicios.

En caso de que la consulta sea más compleja, el asistente también puede redirigir a los usuarios a los organismos correspondientes para recibir atención especializada. De esta forma, Anses sigue avanzando en su proceso de digitalización y mejora de los servicios en línea para todos los argentinos.