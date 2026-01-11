Uno Entre Rios | Ovación | Liga Nacional

Liga Nacional: un finde casi ideal para los paranaenses

El Parana Rowing Club y el Atlético Echagüe tuvieron su debut en la Liga Nacional de local ante equipos de San Juan. Hubo tres victorias y una sola caída.

11 de enero 2026 · 21:55hs
Rowing ganó en sus dos partidos jugados en el Berduc ante Obras y UVT

Prensa Rowing.

Rowing ganó en sus dos partidos jugados en el Berduc ante Obras y UVT, ambos de San Juan.

Durante el fin de semana se produjo el esperado estreno de los representantes paranaenses en la edición 2026 de la Liga Nacional de Vóley masculino. Atlético Echagüe Club y Paraná Rowing Club iniciaron su participación en el certamen con doble jornada como locales y ante su gente, en distintos escenarios de la capital entrerriana, logrando resultados altamente positivos que ilusionan de cara al desarrollo del torneo.

Echagüe sólido en su cancha a pesar de perder ajustadamente anoche con Obras. En el Luis Butta, Atlético Echagüe Club hizo su presentación el sábado frente a Unión Vecinal Trinidad (UVT) de San Juan, en un encuentro que marcó el inicio oficial de su camino en la Zona A. El conjunto dirigido por Ignacio Corona mostró autoridad desde el inicio y se quedó con la victoria por 3 sets a 1, con parciales de 25/13, 28/26 y 25/20, sumando así sus primeros tres puntos en la tabla de posiciones.

En el Parque Berduc, Rowing será anfitrión de Obras de San Juan en el estreno de la Liga Nacional.

Rowing y Echagüe inician su camino en la Liga Nacional Masculina 2026

River ganó en Montevideo.

River Plate le ganó a Millonarios de Colombia en el primer amistoso de la temporada

echague
Echagüe le ganó a UVT y perdió ante Obras este domingo.

Echagüe le ganó a UVT y perdió ante Obras este domingo.

Para ese compromiso, el Negro formó con Denis Pérez, Juan Hollmann, Ignacio De Veccio, Elián Carricaburu, Héctor Ganduglia y Franco Bournot Nasca, mientras que los líberos fueron Francisco Schell y Fausto Galizzi Kohan. El equipo se mostró firme en recepción, efectivo en ataque y con buen manejo de los momentos clave del partido, especialmente en el segundo set, que fue el más disputado.

En su segundo partido, este domingo en condición de local, Echagüe enfrentó a Obras Sanitarias de San Juan. En esta ocasión, el elenco paranaense cayó por 3 sets a 2, con parciales de 20/25, 25/21, 25/23, 27/29 y 12/15, ratificando su gran comienzo en el certamen, pero no pudo plasmarlo en el resultado.

Para este encuentro, el cuerpo técnico dispuso una formación integrada por Ignacio De Veccio, Sosa, Mansilla, Franco Bournot Nasca, Denis Pérez y Sinner, consolidando el funcionamiento colectivo y ampliando las variantes dentro del plantel.

De esta manera, los dirigidos por Corona cerraron el fin de semana con un triunfo y una derrota ajustada, dejando una imagen sólida y alentadora más allá de la caída de este domingo por la noche.

Rowing contundente en el Berduc

El Paraná Rowing Club también tuvo un estreno inmejorable en la Liga Nacional, jugando ambos partidos como local en el estadio del Parque Enrique Berduc. El equipo conducido por Jesús Nadalín mostró un alto nivel de juego y se impuso con autoridad en sus dos compromisos.

En el debut del sábado, el Remero salió a la cancha con Felipe Requejo, Martín Pérez, Valentino Rivarola, Matías Sauthier, Fausto Furtado y Valentino Rivarola, con David Rodríguez y Francisco Pérez como líberos. Con un rendimiento parejo en todas sus líneas, Rowing venció a su rival por 3 sets a 1, con parciales de 25/20, 25/17 y 25/21, marcando el pulso del partido desde el inicio.

Este domingo, el conjunto paranaense elevó aún más su rendimiento y logró una victoria contundente frente a Unión Vecinal Trinidad de San Juan, esta vez por 3 sets a 0, con parciales de 25/20, 25/18 y 25/13. Para ese encuentro, Nadalín alineó a Sauthier, Furtado, Rodríguez, Rivarola, Requejo y Pérez, en una actuación que rozó la perfección y le permitió al equipo imponerse en sets corridos.

Con estos resultados, Atlético Echagüe Club y Paraná Rowing Club cerraron un debut ideal en la Liga Nacional de Vóley masculino 2026, dejando en claro que los equipos de la capital entrerriana están preparados para ser protagonistas en el certamen.

Enfocados en la Liga Nacional

Ahora, ambos elencos se enfocan en los compromisos como visitantes del próximo fin de semana, donde buscarán ratificar este buen inicio y seguir sumando puntos fuera de casa, en un torneo exigente que recién comienza, pero que ya dejó sensaciones muy positivas para el vóley paranaense. Ahora se vendrán los partidos fuera de casa por la segunda fecha de la Liga Nacional en varones.

Liga Nacional Rowing Echagüe Vóleibol
