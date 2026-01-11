Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos: el 16% de los adolescentes participó alguna vez en apuestas online

Un informe reveló que más del 16% de adolescentes de Entre Ríos está expuesto a apuestas online, con fácil acceso, influencia social y riesgos asociados.

11 de enero 2026 · 16:09hs
Un informe sobre apuestas online en adolescentes entrerrianos permitió dimensionar una problemática que la provincia ya viene abordando desde la prevención. El trabajo de campo de la investigación se realizó entre el lunes 18 de agosto y el viernes 3 de octubre de 2025 en escuelas estatales y privadas de seis localidades de Entre Ríos.

La investigación forma parte del relevamiento nacional Apuestas Online y Adolescencia de la Cruz Roja Argentina, realizado en 40 escuelas de la provincia, con una muestra de 3.443 adolescentes, y reveló que más del 16% de los estudiantes están expuestos al juego digital.

Crece la preocupación por las apuestas online entre jóvenes de Entre Ríos

"Este informe es importante ya que nos permite dimensionar una problemática que la provincia ya viene abordando desde la prevención. Contar con estos datos concretos nos ayuda a fortalecer las políticas educativas de cuidado que se desarrollan en las escuelas, focalizando en los consumos digitales", expresó la coordinadora de Educación Sexual Integral y Políticas de Cuidado en el Ámbito Educativo del Consejo General de Educación, Florentina López.

Los resultados muestran que las apuestas online tienen una presencia significativa entre los adolescentes entrerrianos. Un 16% participó alguna vez, mientras que el 40% no apuesta, pero conoce a alguien cercano que sí lo hace, lo que evidencia una alta exposición social al fenómeno. En contraste, el 27% no tiene contacto directo ni indirecto con las apuestas y el 17% no había escuchado hablar del tema, reflejando distintos niveles de familiaridad dentro de la población encuestada.

La participación es más frecuente entre varones, con un 23%, que entre mujeres, con un 9%, y aumenta en la adolescencia media y tardía. Territorialmente, los niveles de participación son similares en las distintas localidades relevadas, con valores que oscilan entre el 15% y el 20%, lo que indica que se trata de una práctica extendida de manera transversal en la provincia.

El informe advierte además que el acceso a las plataformas resulta altamente facilitado. Un 83% de los jóvenes utiliza billeteras virtuales y un 46% recibió ayuda de una persona cercana para ingresar. Entre el 82% y el 94% percibe el acceso como fácil, mientras que entre el 38% y el 46% cree erróneamente que no existe una restricción legal por edad, lo que evidencia controles insuficientes y mayores situaciones de vulnerabilidad.

Las principales motivaciones para apostar combinan curiosidad, con un 86%, entretenimiento, con un 83%, y expectativas económicas, con un 61%, con una fuerte influencia del entorno y de la publicidad digital. Aun así, la percepción de riesgo es elevada: entre el 67% y el 85% reconoce el riesgo de adicción y endeudamiento, además de impactos emocionales, en el sueño, el rendimiento escolar y las relaciones personales, especialmente entre las mujeres.

"Los resultados del informe refuerzan la necesidad de intervenciones integrales que fortalezcan la regulación, acompañen a las familias y a las escuelas y promuevan una educación digital crítica orientada al cuidado, la prevención y la protección de derechos", señaló López.

En ese sentido, indicó que desde la Coordinación se elaboraron materiales con aproximaciones teóricas y marcos normativos, así como orientaciones para la intervención y propuestas didácticas sobre apuestas, además de conversatorios y formaciones en consumos digitales. "Este estudio que nos brinda el Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina, con el Centro de Referencia e Investigación de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, remarca la necesidad de continuar con estas líneas de trabajo", concluyó.

