BCRA: la Justicia realiza un allanamiento por presuntos vínculos entre exdirector y Elías Piccirillo

La Justicia allanan el Banco Central (BCRA) para buscar presuntos vínculos entre un exdirector del organismo y Elías Piccirillo, exesposo de la modelo, Jesica Cirio, en una causa por la compra irregular de dólares. Los procedimientos los ordenó el juez federal, Sebastián Casanello, en búsqueda de celulares, notebooks, computadoras y documentación específica.

La maniobra investigada es conocida como “rulo” financiero, por la que se compran dólares que se venden a un precio mucho más alto. Las presuntas operaciones irregulares con la divisa norteamericana habrían ocurrido durante la gestión de Alberto Fernández.

Los procedimientos los realizan personal de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales, de la Policía de la Ciudad, con seis allanamientos en distintos domicilios de Ciudad y provincia de Buenos Aires y en la sede del BCRA en el microcentro.

Los efectivos tienen la orden de secuestrar teléfonos celulares, notebooks, computadoras y todo tipo de soporte con almacenamiento digital, además de decomisar documentación específica a la investigación y plata que pudieran encontrarse en los objetivos, publica TN.

