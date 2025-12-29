La Justicia allanan el Banco Central (BCRA) para buscar presuntos vínculos entre un exdirector del organismo y Elías Piccirillo, exesposo de la modelo, Jesica Cirio, en una causa por la compra irregular de dólares. Los procedimientos los ordenó el juez federal, Sebastián Casanello, en búsqueda de celulares, notebooks, computadoras y documentación específica.
BCRA: la Justicia realiza un allanamiento por presuntos vínculos entre exdirector y Elías Piccirillo
El juez federal, Sebastián Casanello ordenó allanamiento del BCRA en busca de celulares, notebooks, computadoras y documentación específica
La maniobra investigada es conocida como “rulo” financiero, por la que se compran dólares que se venden a un precio mucho más alto. Las presuntas operaciones irregulares con la divisa norteamericana habrían ocurrido durante la gestión de Alberto Fernández.
Los procedimientos los realizan personal de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales, de la Policía de la Ciudad, con seis allanamientos en distintos domicilios de Ciudad y provincia de Buenos Aires y en la sede del BCRA en el microcentro.
Los efectivos tienen la orden de secuestrar teléfonos celulares, notebooks, computadoras y todo tipo de soporte con almacenamiento digital, además de decomisar documentación específica a la investigación y plata que pudieran encontrarse en los objetivos, publica TN.
Los detalles de la situación judicial de Elías Piccirillo
- A principios de noviembre la Justicia le concedió la prisión domiciliaria a Piccirillo, está acusado de haber plantado un arma de fuego y drogas en el vehículo del empresario, Francisco Hauque, para no pagarle una deuda de US$6 millones.
- El caso empezó a investigarse en enero, cuando el empresario fue detenido en la Avenida Alvear mientras circulaba en el auto con su esposa.
- En ese entonces, luego de ser señalado como narcotraficante, sostuvo que Piccirillo había sido quien le armó una causa con la Policía de la Ciudad por una deuda millonaria que tenía con él.
- La jueza federal, María Eugenia Capuchetti, anuló el caso porque entendió que era una causa falsa y estuvo plagada de irregularidades de parte de los policías. Desde entonces se lo empezó a investigar al exmarido de Cirio y al grupo de agentes como responsables del operativo.
- Un arrepentido reveló que la presunta intervención fue organizada por el comisario Iván Carlos Helguero, jefe de la división de la Policía de CABA, y que antes del procedimiento los agentes que participaron ya tenían información sobre la presencia de drogas y armas en el vehículo que interceptaron, perteneciente a Hauque.
- Helguero, jefe de una división de la Policía de la Ciudad, se comunicó con el oficial mayor Ybarra para informarle que tenía datos sobre un narcotraficante y que debían encontrarse con un informante en la intersección de Pellegrini y Marcelo T. de Alvear. Así fue como llevaron adelante el falso operativo y detuvieron a Hauque y su esposa, que estuvieron varios días en prisión.