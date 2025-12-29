Uno Entre Rios | El País | BCRA

BCRA: la Justicia realiza un allanamiento por presuntos vínculos entre exdirector y Elías Piccirillo

El juez federal, Sebastián Casanello ordenó allanamiento del BCRA en busca de celulares, notebooks, computadoras y documentación específica

29 de diciembre 2025 · 12:17hs
El juez federal

El juez federal, Sebastián Casanello ordenó allanamiento del BCRA en busca de celulares, notebooks, computadoras y documentación específica. Quieren demostrar presuntos vínculos entre un exdirector del organismo y Elías Piccirillo, exesposo de la modelo, Jesica Cirio

La Justicia allanan el Banco Central (BCRA) para buscar presuntos vínculos entre un exdirector del organismo y Elías Piccirillo, exesposo de la modelo, Jesica Cirio, en una causa por la compra irregular de dólares. Los procedimientos los ordenó el juez federal, Sebastián Casanello, en búsqueda de celulares, notebooks, computadoras y documentación específica.

BCRA1.jpg

La maniobra investigada es conocida como “rulo” financiero, por la que se compran dólares que se venden a un precio mucho más alto. Las presuntas operaciones irregulares con la divisa norteamericana habrían ocurrido durante la gestión de Alberto Fernández.

Milei ratificó ante un diario británico que el reclamo por Malvinas es innegociable.

Milei ratificó ante un diario británico que el reclamo por Malvinas es "innegociable"

caso andis: calvete pidio su sobreseimiento y dio su version sobre los u$s700.000 hallados en su departamento

Caso ANDIS: Calvete pidió su sobreseimiento y dio su versión sobre los u$s700.000 hallados en su departamento

Los procedimientos los realizan personal de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales, de la Policía de la Ciudad, con seis allanamientos en distintos domicilios de Ciudad y provincia de Buenos Aires y en la sede del BCRA en el microcentro.

Los efectivos tienen la orden de secuestrar teléfonos celulares, notebooks, computadoras y todo tipo de soporte con almacenamiento digital, además de decomisar documentación específica a la investigación y plata que pudieran encontrarse en los objetivos, publica TN.

Elías Piccirillo Jesica Cirio BCRA

Los detalles de la situación judicial de Elías Piccirillo

  • A principios de noviembre la Justicia le concedió la prisión domiciliaria a Piccirillo, está acusado de haber plantado un arma de fuego y drogas en el vehículo del empresario, Francisco Hauque, para no pagarle una deuda de US$6 millones.
  • El caso empezó a investigarse en enero, cuando el empresario fue detenido en la Avenida Alvear mientras circulaba en el auto con su esposa.
  • En ese entonces, luego de ser señalado como narcotraficante, sostuvo que Piccirillo había sido quien le armó una causa con la Policía de la Ciudad por una deuda millonaria que tenía con él.
  • La jueza federal, María Eugenia Capuchetti, anuló el caso porque entendió que era una causa falsa y estuvo plagada de irregularidades de parte de los policías. Desde entonces se lo empezó a investigar al exmarido de Cirio y al grupo de agentes como responsables del operativo.
  • Un arrepentido reveló que la presunta intervención fue organizada por el comisario Iván Carlos Helguero, jefe de la división de la Policía de CABA, y que antes del procedimiento los agentes que participaron ya tenían información sobre la presencia de drogas y armas en el vehículo que interceptaron, perteneciente a Hauque.
  • Helguero, jefe de una división de la Policía de la Ciudad, se comunicó con el oficial mayor Ybarra para informarle que tenía datos sobre un narcotraficante y que debían encontrarse con un informante en la intersección de Pellegrini y Marcelo T. de Alvear. Así fue como llevaron adelante el falso operativo y detuvieron a Hauque y su esposa, que estuvieron varios días en prisión.
BCRA Allanamiento Justicia Elías Piccirillo Jésica Cirio
Noticias relacionadas
Ningún apostador ganó los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego este domingo.

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Los precios de la se dispararon en noviembre.

Carne: los precios se dispararon en noviembre, pero el consumo sigue por encima del 2024

Tres hermanas genéticamente idénticas nacieron en un hospital público de Chubut. 

Chubut: nacieron trigemelas idénticas, un caso que ocurre una vez en 100 millones

Poca producción legislativa en 2025 y falta de acuerdos. En todo el año se sancionaron 13, dos de éstas durante el período de sesiones extraordinarias.

Congreso: récord de menor producción de leyes en una década

Ver comentarios

Lo último

Paraná: proteccionistas denuncian que se castró menos de la mitad de animales pactados

Paraná: proteccionistas denuncian que se castró menos de la mitad de animales pactados

Nombres más elegidos este 2025 por las familias entrerrianas

Nombres más elegidos este 2025 por las familias entrerrianas

Vacuna triple viral: se aplicará a partir de los 15 meses

Vacuna triple viral: se aplicará a partir de los 15 meses

Ultimo Momento
Paraná: proteccionistas denuncian que se castró menos de la mitad de animales pactados

Paraná: proteccionistas denuncian que se castró menos de la mitad de animales pactados

Nombres más elegidos este 2025 por las familias entrerrianas

Nombres más elegidos este 2025 por las familias entrerrianas

Vacuna triple viral: se aplicará a partir de los 15 meses

Vacuna triple viral: se aplicará a partir de los 15 meses

SUBE: la tarjeta se implementa en servicios interurbanos

SUBE: la tarjeta se implementa en servicios interurbanos

Luis Caputo presiona a los bancos para que acepten dólares no declarados

Luis Caputo presiona a los bancos para que acepten dólares no declarados

Policiales
Paraná: prisión domiciliaria para sospechoso de cometer estafas

Paraná: prisión domiciliaria para sospechoso de cometer estafas

Ya son seis los detenidos por el homicidio en Colón

Ya son seis los detenidos por el homicidio en Colón

Tragedia vial de Ruta 32: seguirá detenido el conductor acusado por la muerte de dos jóvenes de Crespo

Tragedia vial de Ruta 32: seguirá detenido el conductor acusado por la muerte de dos jóvenes de Crespo

Intento de femicidio de Nogoyá: el agresor tiene antecedentes de violencia de género

Intento de femicidio de Nogoyá: el agresor tiene antecedentes de violencia de género

Intento de femicidio en Nogoyá: hay un detenido y una mujer grave

Intento de femicidio en Nogoyá: hay un detenido y una mujer grave

Ovación
Rocamora inicia una nueva etapa con Nicolás González Cabrol

Rocamora inicia una nueva etapa con Nicolás González Cabrol

Neuquen se consagró campeón de la Copa de la Liga Clausura

Neuquen se consagró campeón de la Copa de la Liga Clausura

Francisco Giusti: campeón mundial de SUP y orgullo entrerriano

Francisco Giusti: campeón mundial de SUP y orgullo entrerriano

El ex-futbolista Darío Gandín, a las piñas en un partido de fútbol 5

El ex-futbolista Darío Gandín, a las piñas en un partido de fútbol 5

El Torneo Regional del Litoral 2026 comenzará con el clásico Rowing-Estudiantes

El Torneo Regional del Litoral 2026 comenzará con el clásico Rowing-Estudiantes

La provincia
Paraná: proteccionistas denuncian que se castró menos de la mitad de animales pactados

Paraná: proteccionistas denuncian que se castró menos de la mitad de animales pactados

Nombres más elegidos este 2025 por las familias entrerrianas

Nombres más elegidos este 2025 por las familias entrerrianas

Vacuna triple viral: se aplicará a partir de los 15 meses

Vacuna triple viral: se aplicará a partir de los 15 meses

SUBE: la tarjeta se implementa en servicios interurbanos

SUBE: la tarjeta se implementa en servicios interurbanos

Teatro Municipal 3 de Febrero: más de 50.000 espectadores en 2025

Teatro Municipal 3 de Febrero: más de 50.000 espectadores en 2025

Dejanos tu comentario