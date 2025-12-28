Uno Entre Rios | El País | Chubut

Chubut: nacieron trigemelas idénticas, un caso que ocurre una vez en 100 millones

Tres hermanas genéticamente idénticas nacieron en un hospital público de Chubut. Las tres permanecen internadas en Neonatología.

28 de diciembre 2025 · 18:36hs
Nacieron trigemelas idénticas en Chubut, un hecho médico de bajísima frecuencia que representó un desafío para el sistema de salud pública provincial. El parto se realizó en el Hospital María Humphreys de Trelew y requirió una planificación exhaustiva para preservar la salud tanto de las recién nacidas como de su madre.

Datos del parto en Chubut

Según informaron desde la Secretaría de Salud provincial, se trató de un caso excepcional que ocurre aproximadamente “una vez en 100 millones” de embarazos. Las autoridades confirmaron que las tres bebés y la madre “se encuentran estables y en buen estado de salud”, tras un procedimiento considerado de alta complejidad, publicó Infobae.

El nacimiento ocurrió el jueves 25 de diciembre y se produjo con una diferencia de poco más de una hora entre la primera y la tercera niña. La primera trigemela nació a las 8.49 y pesó 1,460 kilos; la segunda lo hizo a las 9.50 con un peso de 1,760 kilos; mientras que la tercera nació a las 9.52 y pesó 1,690 kilos. Tras el parto, las tres fueron trasladadas al Servicio de Neonatología para recibir atención especializada.

Desde el hospital explicaron que, al tratarse de un nacimiento pretérmino, las recién nacidas permanecen internadas para favorecer su recuperación nutricional y garantizar una vigilancia continua. “Este acontecimiento de alta complejidad se desarrolló según los protocolos previstos, brindando la atención necesaria a la familia de las recién nacidas”, señalaron desde el área sanitaria.

Las autoridades destacaron el trabajo coordinado de los equipos de obstetricia, neonatología y enfermería, cuya intervención resultó clave para el desenlace favorable del parto. El caso puso de relieve la capacidad de respuesta del sistema de salud pública ante situaciones poco frecuentes y de máxima exigencia.

Un embarazo de riesgo y seguimiento estricto

Las trigemelas corresponden a una gestación denominada monocorial triamniótica, lo que implica que son genéticamente idénticas. Este tipo de embarazo se produce cuando un único espermatozoide fecunda un óvulo que luego se divide espontáneamente en tres embriones iguales, una condición extremadamente infrecuente que incrementa los riesgos durante la gestación.

Debido a estas características, el embarazo requirió controles estrictos y una preparación detallada del parto, con el objetivo de reducir complicaciones y asegurar el mejor resultado posible.

Chubut Trigemelas Hospital Neonatología
