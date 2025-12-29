Intento de femicidio de Nogoyá: el agresor tiene antecedentes de violencia de género

Una mujer de Nogoyá está internada en grave estado tras un intento de femicidio. Su pareja, un hombre de 45 años quien ya está detenido, le cortó el cuello

El comisario Cristian Koch, jefe de a Departamental Nogoyá de Policía dio detalles a UNO sobre el intento de femicidio ocurrido en Nogoyá.

Un intento de femicidio conmocionó a la localidad de Nogoyá . El hecho ocurrió el domingo por la madrugada y dejó a una mujer con una grave herida cortante en el cuello. Fue trasladada de urgencia a Paraná y se encuentra en Terapia Intensiva. Un hombre, cuyas iniciales son A. R. se encuentra detenido.

Según informó a UNO Cristian Koch, jefe de a Departamental Nogoyá de Policía, el domingo "siendo alrededor de las 3:30 horas, personal policial intervino en un domicilio de calle Federación entre Paraná y Sixto Oris de esta ciudad, donde se escuchaban gritos pidiendo auxilio. En el lugar, se encontró a una mujer mayor con lesiones de carácter graves, incluyendo un corte profundo en el cuello, y a un hombre con manchas de sangre".

Rápidamente, la víctima fue trasladada al hospital San Blas y seguidamente de manera urgente a la ciudad de Paraná, encontrándose actualmente en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San Martin. En cuanto al hombre se precisó que se lo detuvo por disposición del Fiscal en turno, Dr. Martínez René.

La víctima de 40 años convive en pareja con su agresor, de 45 años, quien tiene antecedentes de violencia de género por lesiones contra otra mujer y contra sus propias hijas. Al ser detenido estaba cubierto de sangre y en sus primeras manifestaciones arguyó "que se trataba de un juego sexual".

"Se continúa trabajando y llevando adelante diversos procedimientos para el total esclarecimiento del hecho, logrando secuestrar elementos de suma importancia para la investigación", se indicó oficialmente.

Más detalles de la investigación

UNO dialogó con el jefe de la departamental Nogoyá de Policía, comisario Cristian Koch quien detalló: “Por la primera información que tenemos estaban conviviendo hace un año, aproximadamente como pareja. La mujer es madre de siete hijos de una pareja anterior, de los cuales cinco conviven con el padre y los dos mayores de 23 y 25 años están en Rosario del Tala".

Según el comisario no hubo denuncias previas de la mujer pero el sujeto tiene antecedentes de violencia de género: “En el años 2023 tuvo una denuncia por lesiones contra una mujer a la que golpeó. Y anteriormente tiene un par de denuncias por violencia de género en perjuicio de sus propias hijas".

El hombre detenido fue hallado al lado de la cama donde yacía la víctima, ensangrentado y al costado se halló el arma blanca que será peritada.

Sobre las heridas causadas por el agresor el comisario indicó que "tiene un corte en el cuello zona yugular, y otro en el cráneo, politraumatismos, pérdida de esfínteres. Fue intervenida quirúrgicamente y se encuentra internada en estado delicado".