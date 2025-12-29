Ya son seis los detenidos por el homicidio en Colón

Ya son seis los detenidos por el homicidio de José “Pichai” Romero en Colón, un crimen ocurrido el 22 de diciembre. Apuntan a un conflicto por drogas.

Ya son seis las personas detenidas en el marco de la causa que investiga el homicidio de un hombre ocurrido en la ciudad de Colón el lunes 22 de diciembre. Se trata de cuatro hombres y dos mujeres, todos vinculados directamente al hecho, según confirmaron fuentes policiales.

La víctima fue José Romero, alias “Pichai”, quien fue asesinado a balazos en su casa en calle Noailles, entre Mir y Durán, alrededor de las seis de la mañana. La principal línea investigativa apunta a un conflicto relacionado con la venta de drogas.

En diálogo con UNO, el Jefe de la Departamental Colón de Policía, comisario inspector Héctor Leonardo Martínez, brindó detalles sobre el avance de la investigación y los procedimientos realizados el sábado 27 de diciembre, cuando se concretaron tres allanamientos que derivaron en nuevas detenciones.

“En virtud de las averiguaciones que se continúan haciendo de manera coordinada con la fiscalía, se realizó un relevamiento de cámaras de seguridad y otras averiguaciones y se confeccionó un informe que fue elevado a la fiscalía. Así, se obtuvo del juzgado de Garantías tres órdenes de allanamiento y requisas domiciliaria para tres fincas ubicadas en esta localidad en el sector comprendido de Barrio San Francisco y Tiro Sur”, comentó el funcionario policial.

Allanamientos y nuevos detenidos

Sobre los resultados de los operativos, explicó: “Estos procedimientos se llevaron a cabo el día sábado en forma simultánea en horas de la tarde donde se obtuvieron resultados positivos para la investigación. Se procedió a la detención de tres hombres mayores de edad, dos de 31 años y uno de 19. Así también, se secuestraron elementos de interés. Los detenidos se encuentran alojados en esta Jefatura a disposición de la magistratura actuante y los elementos fueron remitidos para ser anexados a la causa y continuar con la investigación”.

Martínez también reforzó la hipótesis principal del caso, ya adelantada por la fiscalía interviniente: “Como lo manifestara el fiscal que está interviniendo en la causa, una de las hipótesis más fuerte apuntaría a que todo habría comenzado cuando la víctima habría sustraído una riñonera con estupefacientes. Y después sufrió la represalia".

La investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, mientras se analizan los elementos secuestrados y se avanza en la reconstrucción del hecho.