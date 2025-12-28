Uno Entre Rios | Ovación | Francisco Giusti

Francisco Giusti: campeón mundial de SUP y orgullo entrerriano

Francisco Giusti, exponente argentino del SUP, se consagró campeón mundial en la prueba técnica ICF en Dubai, un título histórico para el deporte nacional.

28 de diciembre 2025 · 15:56hs
Francisco Giusti: campeón mundial de SUP y orgullo entrerriano.

Francisco Giusti: campeón mundial de SUP y orgullo entrerriano.

El paranaense Francisco Giusti, uno de los máximos exponentes argentinos del Stand Up Paddle (SUP), hizo historia al consagrarse campeón mundial en la prueba técnica del International Canoe Federation (ICF), disputada en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

La competencia reunió a los mejores atletas del mundo y se desarrolló en un escenario exigente, en aguas de la ciudad árabe. Allí, Giusti desplegó talento, técnica y jerarquía para imponerse con autoridad y subirse a lo más alto del podio, marcando un hito para el SUP argentino a nivel internacional.

Francisco Giusti, fundador de la escuela SUP Paraná se quedó con el UNO de Oro, y José Antonio Machado, ganó el Premio Ovación. Trabajo silencioso y compromiso

Premios que reflejan constancia, vigencia y la excelencia deportiva

LEER MÁS: De las aguas del Paraná al podio mundial: la revancha dorada de Francisco Giusti

Un paranaense hizo historia en el Mundial de SUP

"Más allá de los resultados, es un año soñado. Después de diez años de competencia, entrené para ganar esa medalla, y se me dio. Poder llegar a lo más alto del mundo fue un sueño hecho realidad". "Más allá de los resultados, es un año soñado. Después de diez años de competencia, entrené para ganar esa medalla, y se me dio. Poder llegar a lo más alto del mundo fue un sueño hecho realidad".

Este logro trasciende lo personal y representa un orgullo para Paraná y el país. A través de su escuela y su compromiso con el deporte, Giusti logró posicionar a la capital entrerriana como un polo destacado del SUP en Argentina. Con años de trabajo, promovió la disciplina entre jóvenes y adultos, brindando clases, organizando competencias y formando atletas, lo que permitió que la ciudad se consolide como referente.

Francisco Giusti SUP Destacados UNO
