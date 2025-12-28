El paranaense Francisco Giusti, uno de los máximos exponentes argentinos del Stand Up Paddle (SUP), hizo historia al consagrarse campeón mundial en la prueba técnica del International Canoe Federation (ICF), disputada en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.
Francisco Giusti: campeón mundial de SUP y orgullo entrerriano
La competencia reunió a los mejores atletas del mundo y se desarrolló en un escenario exigente, en aguas de la ciudad árabe. Allí, Giusti desplegó talento, técnica y jerarquía para imponerse con autoridad y subirse a lo más alto del podio, marcando un hito para el SUP argentino a nivel internacional.
Un paranaense hizo historia en el Mundial de SUP
Este logro trasciende lo personal y representa un orgullo para Paraná y el país. A través de su escuela y su compromiso con el deporte, Giusti logró posicionar a la capital entrerriana como un polo destacado del SUP en Argentina. Con años de trabajo, promovió la disciplina entre jóvenes y adultos, brindando clases, organizando competencias y formando atletas, lo que permitió que la ciudad se consolide como referente.