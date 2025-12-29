Uno Entre Rios | Economia | Luis Caputo

Luis Caputo presiona a los bancos para que acepten dólares no declarados

29 de diciembre 2025 · 14:58hs
El ministro de Economía Luis Caputo apuntó a los bancos por “romper las pelotas” con documentación sobre el orígen de los depósitos y salió a pedir que quienes se amparen en la ley de “Inocencia fiscal” acudan al Banco Nación para depositar los dólares.

“Si en sus bancos les piden cosas demás (léase, romper las pelotas), no pierdan su tiempo” y vayan al Nación, fue el mensaje que lanzó el funcionario para promocionar la artimaña cambiaria basada en la ley de Inocencia Fiscal, que aún no fue reglamentada tras su sanción en el Congreso.

La operatoria a la que el ministro instó desesperadamente para hacerse de los dólares no declarados propone sortear la documentación de fiabilidad que aún solicitan las entidades privadas.

La operación que deberían hacer quienes tienen divisas en negro es la siguiente: “Depositan en el banco (Nación) sus dólares y pueden disponer de los mismos inmediatamente, para realizar el consumo que quieran o para ahorrar ganando un interés, como en cualquier lugar del mundo”, recomendó el titular del Palacio de Hacienda.

El único requisito para quien quiera maniobrar de esa manera será haber “adherido al régimen de ganancia simplificado”, apuntó en un posteo publicado en la red social X.

Según Caputo, operar de esa manera sería “cumplir estrictamente con la ley” que aún no está reglamentada y que hace que “la persona sólo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de ganancia simplificado”.

En tanto, las autoridades del Banco Nación replicaron inmediatamente el mensaje del ministro y, a través de las redes, se sumaron a la cuestionada iniciativa.

“De acuerdo a la Ley de Inocencia Fiscal recientemente aprobada, el Banco Nación, a través de sus más de 700 sucursales y canales digitales, está preparado para satisfacer la demanda de sus clientes y de toda aquella persona interesada a la hora de hacer consultas o solicitar nuestro servicio para disponer de sus ahorros”, publicitaron en un mensaje que repostea el de Caputo.

Lo que hizo el titular del Palacio de Hacienda fue responder a la publicación de un usuario que se había hecho eco de las nuevas posibilidades cambiarias.

“Ahora que tenemos una ley de inocencia fiscal, el sistema de información de ARCA y UIF ya no pide información, espero que los compiance del mercado no rompan más las pelotas a todos los ahorristas que quieren invertir unos dólares en negro”, escribió un usuario al que el ministro dio like.

