Milei ratificó ante un diario británico que el reclamo por Malvinas es "innegociable" Javier Milei sostuvo ante The Telegraph que la Argentina no renunciará al reclamo por Malvinas y que la soberanía es innegociable. 29 de diciembre 2025 · 10:42hs

Ante el diario británico The Telegraph, el presidente Javier Milei ratificó que "nunca renunciaremos a nuestro reclamo de soberanía sobre las Malvinas" y afirmó que se trata de una exigencia al Reino Unido que es "innegociable".

El mandatario adelantó que planea viajar al país europeo en abril o mayo y no descartó mantener una reunión con el primer ministro británico, Keir Starmer. "Sí, ¿por qué no?", respondió al ser consultado sobre esa posibilidad.

Además, Milei señaló que estaría dispuesto a ofrecer una visita de Estado a la Argentina como gesto recíproco, con el objetivo de "avanzar maduramente en los vínculos entre las dos naciones".