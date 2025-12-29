Ante el diario británico The Telegraph, el presidente Javier Milei ratificó que "nunca renunciaremos a nuestro reclamo de soberanía sobre las Malvinas" y afirmó que se trata de una exigencia al Reino Unido que es "innegociable".
Milei ratificó ante un diario británico que el reclamo por Malvinas es "innegociable"
Javier Milei sostuvo ante The Telegraph que la Argentina no renunciará al reclamo por Malvinas y que la soberanía es innegociable.
29 de diciembre 2025 · 10:42hs
El mandatario adelantó que planea viajar al país europeo en abril o mayo y no descartó mantener una reunión con el primer ministro británico, Keir Starmer. "Sí, ¿por qué no?", respondió al ser consultado sobre esa posibilidad.
LEER MÁS: Javier Milei calificó la aprobación del Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal como un "hito histórico"
"Nunca renunciaremos": Milei reafirmó el reclamo de soberanía sobre las Malvinas
Además, Milei señaló que estaría dispuesto a ofrecer una visita de Estado a la Argentina como gesto recíproco, con el objetivo de "avanzar maduramente en los vínculos entre las dos naciones".