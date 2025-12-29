Uno Entre Rios | Escenario | Teatro Municipal 3 de Febrero

Teatro Municipal 3 de Febrero: más de 50.000 espectadores en 2025

El balance fue altamente positivo para el Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná, con la realización de 365 funciones y actividades a lo largo del año 2025

29 de diciembre 2025 · 13:50hs
FERNANDA RIVERO / UNO

Con una programación continua y diversa, el Teatro albergó espectáculos con artistas locales y nacionales, conversatorios, presentaciones, muestras, galas y actos institucionales, además de propuestas específicas como teatro para estudiantes, funciones destinadas a las infancias y visitas guiadas, fortaleciendo su rol como espacio público abierto a la comunidad.

Teatro 3 de febrero cúpula

El balance fue altamente positivo, con la realización de 365 funciones y actividades a lo largo del año, que consolidaron al histórico espacio como uno de los ámbitos culturales más convocantes de la ciudad de Paraná.

Durante el año, más de 50.000 espectadores disfrutaron de las distintas propuestas, reafirmando el vínculo del público con uno de los emblemas culturales de la ciudad. En ese marco, más de 9.000 artistas pasaron por el escenario del 3 de Febrero, con una fuerte presencia de producciones locales que compartieron cartelera con referentes del ámbito nacional.

Teatro 3 de Febrero

En el plano educativo y patrimonial, se llevaron adelante 91 visitas guiadas, con la participación de 71 escuelas, facultades e instituciones de toda la provincia, que pudieron conocer la historia del edificio y su funcionamiento, promoviendo el acceso a la cultura y al patrimonio teatral.

Desde la Municipalidad de Paraná se destacó que el 2025 fue un año de crecimiento, encuentro y presencia cultural en la ciudad, en el que el Teatro Municipal 3 de Febrero volvió a ocupar un lugar central en la agenda cultural, como espacio de referencia para la producción artística, la formación de públicos y el acceso democrático a la cultura.

Teatro Municipal 3 de Febrero Paraná 2025 balance
