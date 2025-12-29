Intento de femicidio en Nogoyá: hay un detenido y una mujer grave

Una mujer fue atacada y se encuentra grave en Paraná, con un corte profundo en el cuello. Un hombre fue detenido por intento de femicidio

Un intento de femicidio conmocionó a la localidad de Nogoyá. El hecho ocurrió el domingo por la madrugada y dejó a una mujer con una grave herida cortante en el cuello. Fue trasladada de urgencia a Paraná y se encuentra en Terapia Intensiva. Un hombre, cuyas iniciales son A. R. se encuentra detenido.

Según informó a UNO Cristian Koch, jefe de a Departamental Nogoyá de Policía, el domingo "siendo alrededor de las 03:30 horas, personal policial intervino en un domicilio de calle Federación entre Paraná y Sixto Oris de esta ciudad, donde se escuchaban gritos pidiendo auxilio. En el lugar, se encontró a una mujer mayor con lesiones de carácter graves, incluyendo un corte profundo en el cuello, y a un hombre con manchas de sangre".

Rápidamente, la víctima fue trasladada al hospital San Blas y seguidamente de manera urgente a la ciudad de Paraná, encontrándose actualmente en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San Martin. En cuanto al hombre se precisó que se lo detuvo por disposición del Fiscal en turno, Dr. Martínez René.

La víctima de 40 años convive en pareja con su agresor, de 45 años, quien tiene antecedentes de violencia de género por lesiones contra otra mujer y contra sus propias. Al ser detenido estaba cubierto de sangre y en sus primeras manifestaciones arguyó "que se trataba de un juego sexual".

"Se continúa trabajando y llevando adelante diversos procedimientos para el total esclarecimiento del hecho, logrando secuestrar elementos de suma importancia para la investigación", se indicó oficialmente.