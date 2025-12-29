Paraná: prisión domiciliaria para sospechoso de cometer estafas

El juez de Garantías de Paraná, Elvio Garzón, dispuso otorgar la prisión preventiva en la modalidad de arresto domiciliario para Kevin Valiente, que es investigado por el presunto delito de Estafa

El juez de Garantías de Paraná, Elvio Garzón, dispuso otorgar la prisión preventiva en la modalidad de arresto domiciliario para Kevin Valiente, que es investigado por el presunto delito de Estafa, en relación a dos hechos que tendrían como víctimas a dos vecinos de Paraná.

En la audiencia que se realizó este lunes, la fiscal Sofía Patat, y el defensor, Boris Cohen, presentaron al juez el acuerdo al que arribaron tras intensas negociaciones, habida cuenta que el imputado no tiene arraigo en la capital provincial puesto que es oriundo de Buenos Aires.

La madre del sospechoso participó de la audiencia vía remota desde Buenos Aires y respondió a todas las preguntas que le realizó el juez, que se allanó a analizar el pedido a pesar de que la tutora o responsable del control de la medida de coerción morigerada no estuvo en la sala. Su defensa argumentó que se trata de una familia de trabajadores que no cuentan con el dinero necesario para viajar a pesar de lo apremiante de la situación del hijo.

Valiente es investigado por su presunta participación en dos legajos. El primero por la denuncia MMW, el 19 de noviembre. El hecho a investigar consistiría en “que el 19 de noviembre de 2025, siendo las 12:30 aproximadamente, una persona no identificada hasta el momento se contactó vía telefónica con JRMY a la línea… y haciéndose pasar por su hijo le manifestó que se encontraba detenido y que necesitaba con urgencia dinero para un seguro de caución, por lo cual enviaría un abogado a su domicilio… a retirarlo”, publicó APF.

La acusación añadió que “15 minutos después del llamado aproximadamente, un hombre cuya identidad se desconoce se hizo presente en el domicilio de JRMY, logrando hacerse de la suma de 15.000 dólares y 12.000.000 pesos, retirándose de allí con el dinero en su poder". Fuentes judiciales precisaron que por esta acusación no fue reconocido en rueda de reconocimiento de personas.

La segunda denuncia comprende los presuntos hechos ocurrido el 13 de noviembre, a las 11:15 aproximadamente, cuando “una persona de sexo masculino no identificada hasta el momento se contactó vía telefónica con JÁD a la línea… y haciéndose pasar por su hijo le manifestó que se encontraba detenido y que necesitaba con urgencia dinero para pagar los abogados razón por la cual enviaría a una persona a su domicilio ubicado en… a retirarlo”.

En espejo con el hecho anterior, la acusación endilgó que “30 minutos después del llamado aproximadamente, Valiente y una persona por el momento no identificada, actuando articulada y conjuntamente, con el llamante, se hicieron presentes en inmediaciones al domicilio de JAD a bordo de un Fiat Cronos. De dicho vehículo descendió una de estas personas, y se dirigió al domicilio del damnificado, quién le hizo entrega de 11.000 dólares norteamericanos. Luego de ello, regresó hacia el vehículo, lo abordó, y se retiraron con el dinero en su poder".