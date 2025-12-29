Uno Entre Rios | Ovación | Nicolás González Cabrol

Rocamora inicia una nueva etapa con Nicolás González Cabrol

Rocamora confirmó a Nicolás González Cabrol como entrenador. El proyecto iniciará en febrero y entrenará en el club y en el sintético Municipal local.

29 de diciembre 2025 · 10:32hs
Rocamora inicia una nueva etapa con Nicolás González Cabrol

.Rocamora inicia una nueva etapa con Nicolás González Cabrol

La confirmación de la noticia se dio tras varias reuniones de trabajo entre dirigentes del club Rocamora y el profesor Nicolás González Cabrol, quien estará a cargo de las clases.

El nuevo entrenador explicó a la prensa del club los motivos de la decisión: "Nosotros desde hace 15 años representamos a Jockey Club Uruguay. Necesitábamos mejorar, dar un paso adelante y es por eso que buscamos un club serio; un club con gente que vemos que labura, con una comisión ordenada, con proyectos en marcha y demás, y por eso fuimos a hablar con Rocamora. Desde el principio fue el plan A y bueno, por suerte salió todo bien como para arrancar".

Rocamora confirmó la llegada de Nicolás González Cabrol como entrenador

Además, agregó detalles sobre la modalidad de trabajo: "Nosotros vamos a seguir entrenando en el sintético Municipal, pero sumando las actividades que podamos dentro del club, ya sea la parte del gimnasio, la parte técnica que podamos llegar a hacer o física ahí en los playones, y disfrutar del predio".

En cuanto al inicio de las actividades, la idea es que las categorías mayores comiencen los entrenamientos en el mes de febrero, mientras que las categorías infantiles lo harán durante marzo. También está en los planes sumar una divisional de mamis-masters.

Las prácticas se desarrollarán en el gimnasio de la institución, se utilizará también el playón, y se continuará entrenando en el sintético Municipal.

Este grupo compite en el Torneo local desde su fundación y tiene previsto participar también en el Torneo Regional en 2026.

