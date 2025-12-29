Uno Entre Rios | La Provincia | Balneario Thompson

Balneario Thompson: están disponibles sombrillas y reposeras

29 de diciembre 2025 · 13:39hs
Desde este viernes están disponibles 300 reposeras y 300 sombrillas de uso gratuito, a las cuales se podrá acceder, presentando solamente el DNI, en el horario de 8 a 20. Así lo informó el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, quien precisó que “la propuesta se implementa en coordinación con la Subsecretaría de Turismo y el Ente Mixto de Turismo de Paraná (Empatur)”.

“El acceso es sencillo: con la presentación del DNI, cada usuario podrá acceder a una sombrilla y dos reposeras, por lo que pedimos a los que utilicen este servicio que las cuiden, para que otros también puedan disfrutarlas”, destacó luego.

Quienes accedan a las mismas, podrán disfrutarlas en un área especialmente delimitada para su uso, organizada por personal municipal junto a guardavidas, que garantizarán el orden y la seguridad en todo el sector.

Guardavidas y obras

Durante el fin de semana se registró un fuerte aumento en la concurrencia a las playas del Thompson. Desde el Municipio se solicitó a los visitantes que utilicen los contenedores de residuos disponibles para mantener el predio limpio y ordenado, y que respeten las indicaciones de los guardavidas, quienes permanecen durante toda la jornada supervisando la seguridad de los bañistas. Para fortalecer su tarea, el Municipio incorporó indumentaria con protección UV, una medida que se aplica por primera vez para mejorar sus condiciones de trabajo y el servicio que se brinda.

El servicio de guardavidas funciona todos los días de 8 a 20 hs, con tareas de prevención y control del ingreso al río, especialmente orientadas al cuidado de niños y niñas.

Asimismo, se realizaron trabajos de repavimentación en la zona de las rotondas.

