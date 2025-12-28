Uno Entre Rios | El País | Quini 6

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Ningún apostador ganó los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego este domingo. En el Siempre Sale hubo 74 ganadores, seis de Entre Ríos.

28 de diciembre 2025 · 22:02hs
Ningún apostador ganó los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego este domingo.

Ningún apostador ganó los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego este domingo.

En el sorteo que se realizó en la noche de este domingo, ningún apostador se quedó con los importantes pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego. En cambio, en la modalidad Siempre Sale, hubo 74 ganadores y cada uno se hizo acreedor de $4.270.295,37.

Todos los sorteos del Quini 6

En la modalidad Tradicional los números que vieron la luz fueron los siguientes: 34-02-42-04-28-27. Aquí, ningún apostador acertó todos los números por lo que el pozo quedó vacante. Es así que se acumula para el próximo sorteo $3.865.441.640.

Quini 6: seis ganadores del sorteo Siempre Sale son de Entre Ríos

En La Segunda, en tanto, los números favorecidos fueron 03-16-38-45-42-06. Tampoco hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $1.127.287.933.

En tanto que en la Revancha aparecieron estos números: 38-25-28-24-16-34. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $2.226.959.568.

Por último, en el Siempre Sale hubo 74 ganadores que acertaron los cinco siguientes números: 35-25-07-15-41-13. Cada uno de los ganadores cobrarán $4.270.295,37, seis de ellos son de Entre Ríos.

Dejanos tu comentario