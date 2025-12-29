Vacuna triple viral: se aplicará a partir de los 15 meses

Desde 2026 la segunda dosis de vacuna triple viral se aplicará a los 15 meses para reducir período de susceptibilidad al sarampión, la rubéola y la parotiditis

Desde 2026 la segunda dosis de vacuna triple viral se aplicará a los 15 meses para reducir período de susceptibilidad al sarampión, la rubéola y la parotiditis

Con el objetivo de reducir el período de susceptibilidad frente al sarampión , la rubéola y la parotiditis, el Ministerio de Salud de Entre Ríos resolvió adelantar la aplicación de la segunda dosis de la vacuna triple viral a los 15 meses de edad.

Los nacidos a partir del 1 de octubre de 2024 recibirán la segunda dosis a los 15 meses de edad y no serán vacunados nuevamente a los 5 años. Por su parte, los niños que hayan nacido antes del 1 de octubre de 2024 y aún deban recibir la segunda dosis, completarán su esquema de vacunación al cumplir los 5 años, tal como se venía implementando hasta el momento.

La decisión se fundamenta en el riesgo persistente de reintroducción de estas enfermedades en el país, en un contexto regional e internacional atravesado por la disminución de las coberturas de vacunación por debajo del umbral recomendado del 95 por ciento. Si bien en Argentina no se registran casos autóctonos de sarampión desde el año 2000, ni de rubéola y síndrome de rubéola congénita desde 2009, en los últimos años se notificaron brotes asociados a casos importados, con antecedentes en 2010, 2018, 2019,2020, 2024 y 2025.

En relación con la rubéola, si bien se trata de una enfermedad que suele presentar un curso leve, la infección durante el embarazo, especialmente en el primer trimestre, puede provocar el síndrome de rubéola congénita en el 90 por ciento de los casos, con consecuencias graves como muertes fetales y neonatales, sordera, ceguera, cardiopatías congénitas y otros trastornos severos.

La vacuna triple viral protege contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis, tres enfermedades que requieren coberturas elevadas y sostenidas para evitar brotes y transmisión continua. Se trata de una vacuna segura y altamente eficaz, formulada a partir de virus vivos atenuados, que requiere la aplicación de más de una dosis para alcanzar una inmunidad completa.

Finalmente, cabe señalar que el adelantamiento de la segunda dosis fue impulsado por la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la Nación, con el aval de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain), que recomiendan la aplicación de la vacuna triple viral a los 12 y 18 meses de edad.