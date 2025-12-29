El Registro Civil dio a conocer las estadísticas oficiales de los nombres más buscados. Hasta el 26 de diciembre se contabilizaron 12.407 nacimientos

A pocos días de finalizar el año, se difundieron los datos estadísticos del Registro Civil, revelando las preferencias de las familias a la hora de nombrar a los nuevos integrantes, así como el balance demográfico de 2025. Además, se registraron más de 12.000 nacimientos en Entre Ríos.

Al igual que en años anteriores, la tendencia se mantiene firme. En la categoría femenina, Olivia fue indiscutiblemente la favorita, alcanzando las 111 inscripciones, seguida por Emilia (76) y Martina (62). En cuanto a los varones, Bautista lideró la lista con 69 inscripciones, seguido muy de cerca por Felipe (61) y Valentino (49).

Nombres nenas

Olivia

Emilia

Martina

Isabella

Renata

Nombres varones

bebe recien nacido.jpg Nombres más elegidos este 2025 por las familias entrerrianas Foto Archivo/Ilustrativa.

Bautista

Felipe

Valentino

Benicio

Salvador

Balance demográfico 2025

Hasta el 26 de diciembre, se contabilizaron un total de 12.407 nacimientos. Si se compara esta cifra con las defunciones registradas en el mismo período (11.331) hubo más nacimientos que fallecimientos.

Por otro lado, la formalización de parejas tuvo su actividad: se celebraron 3.471 matrimonios y se registraron 2.155 uniones convivenciales.