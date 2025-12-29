El ex-futbolista Darío Gandín, a las piñas en un partido de fútbol 5

El ex-delantero de Colón e Independiente, Darío Gandín, protagonizó una pelea en un encuentro informal entre amigos.

El ex-delantero de Colón de Santa Fe e Independiente de Avellaneda, Darío Gandín, protagonizó una pelea en un encuentro de fútbol 5 disputado de manera informal y recreativa, entre amigos, en la localidad santafesina de Rafaela.

Retirado del profesionalismo hace varias temporadas, el ex-futbolista despuntando el deporte de manera amateur entre amigos. Sin embargo, en un nuevo partido con sus amigos, la tensión se adueñó de la escena y terminó en un escándalo, ya que Chipi Gandín se fue a las manos.

El origen de la pelea en pleno encuentro de fútbol 5

Darío Gandín se dispuso a sacar un lateral, pero tras hacer rebotar el balón en el contrario, le arrojó un golpe de puño que desencadenó la pelea.

En las imágenes que rápidamente se volvieron virales, Gandín acorraló a su rival a puro golpes de puño. Posteriormente, el resto de los presentes decide interceder. La oreja del oponente resultó visiblemente afectada tras el altercado.

Aunque lo sucedido generó repercusión, lo cierto es que el ex futbolista ha sido protagonista de diversos momentos similares en su carrera profesional: pelea con rivales, propios compañeros, expulsiones y discusiones con hinchas, fueron un sello en su carrera.