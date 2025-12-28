Uno Entre Rios | El País | carne

Carne: los precios se dispararon en noviembre, pero el consumo sigue por encima del 2024

Los precios de la carne crecieron en noviembre un 3,4% interanual. El asado lideró las subas de los cortes vacunos al trepar 13% en el penúltimo mes del año.

28 de diciembre 2025 · 19:31hs
Foto: Archivo UNO

El consumo de carne vacuna creció un 3,4% en noviembre interanual a pesar de que los precios siguen escalando, de acuerdo a lo informado por la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra).

El dato refleja que actualmente el consumo per cápita de carne vacuna en Argentina alcanza los 48,3 kilos por año, lo que implica una mejora interanual del 2,3%, al tomar el promedio de enero-noviembre respecto al año pasado.

El comportamiento de la carne

El reporte puntualizó que el repunte evidenciado significa que el consumo en el país aumentó 1,1 kilos por habitante por año, lo que es equivalente a 2,101 millones de toneladas res con hueso (tn r/c/h).

A la par, el precio de la carne tuvo una fuerte aceleración en noviembre de 6,6% mensual, “producto de la modificación del precio relativo de los cortes vacunos”. En el décimo mes del año, la suba había sido más moderada (2,6%).

Entre los cortes vacunos, el asado fue el que más subió de precio (13% mensual), hasta alcanzar un valor promedio de $13.304,75 por kilo. Luego se ubicaron los kilos de nalga con un alza del 10,2% ($16.740,11 por kilo), la carne picada común trepó 9,5% ($ 8.018,7 por kilo), el cuadril escaló 9,4% ($16.063,71 por kilo), la paleta subió 8,4% ($13.024,15 por kilo), y la caja de hamburguesas congeladas aumentó 2,9% mensual ($5.756,54 por 4 unidades).

Otros datos

En este contexto, la industria frigorífica produjo un total de 2,881 millones de toneladas r/c/h de carne vacuna en los primeros once meses del año, es decir una cantidad casi idéntica a la registrada en enero-noviembre de 2024.

En el mes pasado, la producción de carne vacuna fue equivalente a 245 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h), un descenso de 6,3% a la registrada en octubre. En tanto, al comparar con noviembre de 2024, la producción experimentó un retroceso de 6,7%.

En tanto que del lado de la demanda, las ventas al exterior de carne vacuna experimentaron un retroceso de 10% interanual en el período analizado. El total exportado es 779,6 mil tn r/c/h de carne vacuna en 11 meses, lo que Ciccra atribuyó a “la disminución de las compras chinas durante el primer semestre del año”.

En cuanto al resultado del penúltimo mes del año, la entidad explicó que “al igual que un año atrás, la caída estacional de los envíos a Israel (-71,6%; -4.519 tn pp) alcanzó para explicar la contracción del total exportado con relación al mes previo”.

vcEn tanto, en la comparación interanual, puntualizó que las exportaciones totales se contrajeron 2,4% (-1.362 tn pp), debido a que las menores ventas a China, Israel, México, Canadá, Chile e Italia, más que compensaron los mayores envíos a Países Bajos y EE.UU. Por su parte, las ventas a Alemania, Brasil y España se mantuvieron en niveles similares a los registrados previamente.

