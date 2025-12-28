El Torneo Regional del Litoral 2026 comenzará con el clásico Rowing–Estudiantes.

El Torneo Regional del Litoral 2026 comenzará el 21 de marzo y finalizará el 14 de noviembre, con diez equipos y clásicos imperdibles desde la primera fecha.

El Comité Ejecutivo del Torneo Regional del Litoral confirmó cómo se disputará la temporada 2026 del certamen más importante del interior del país , que comenzará el sábado 21 de marzo y finalizará el sábado 14 de noviembre, día en el que se conocerá al campeón.

Con diez equipos en la máxima categoría y el regreso de Universitario de Rosario a Primera División, el torneo se jugará bajo el formato de todos contra todos, ida y vuelta, a lo largo de 18 fechas, con los cuatro mejores clasificados accediendo a las semifinales.

El Torneo Regional del Litoral ya tiene formato y calendario para la temporada 2026

La primera fecha, programada para el sábado 21 de marzo, tendrá los siguientes partidos: Santa Fe Rugby frente a Universitario, Old Resian ante GER, Rowing contra Estudiantes, CRAI recibiendo a Duendes y el cruce entre Jockey de Venado Tuerto y Jockey Club Rosario. En la segunda jornada, el sábado 11 de abril, se enfrentarán Universitario con Jockey de Venado Tuerto, Jockey de Rosario con CRAI, Duendes con Rowing, Estudiantes con Old Resian y GER con Santa Fe Rugby. La tercera fecha, el sábado 18 de abril, contará con los partidos GER–Universitario, Santa Fe Rugby–Estudiantes, Old Resian–Duendes, Rowing–Jockey de Rosario y CRAI–Jockey de Venado Tuerto.

La cuarta fecha, prevista para el sábado 2 de mayo, tendrá a Universitario frente a CRAI, Jockey de Venado Tuerto contra Rowing, Jockey de Rosario ante Old Resian, Duendes frente a Santa Fe Rugby y Estudiantes contra GER. En la quinta, el sábado 9 de mayo, jugarán Estudiantes–Universitario, GER–Duendes, Santa Fe Rugby–Jockey de Rosario, Old Resian–Jockey de Venado Tuerto y Rowing–CRAI. La sexta fecha, el sábado 16 de mayo, presentará los cruces Universitario–Rowing, CRAI–Old Resian, Jockey de Venado Tuerto–Santa Fe Rugby, Jockey de Rosario–GER y Duendes–Estudiantes.

La séptima fecha se disputará el sábado 6 de junio con los encuentros Duendes–Universitario, Estudiantes–Jockey de Rosario, GER–Jockey de Venado Tuerto, Santa Fe Rugby–CRAI y Old Resian–Rowing. El sábado 13 de junio, en la octava jornada, jugarán Universitario–Old Resian, Rowing–Santa Fe Rugby, CRAI–GER, Jockey de Venado Tuerto–Estudiantes y Jockey de Rosario–Duendes. La novena y última fecha de la primera rueda, el sábado 4 de julio, tendrá a Jockey de Rosario frente a Universitario, Duendes contra Jockey de Venado Tuerto, Estudiantes ante CRAI, GER frente a Rowing y Santa Fe Rugby contra Old Resian.

La segunda rueda comenzará el sábado 11 de julio con la décima fecha, en la que se medirán Universitario–Santa Fe Rugby, GER–Old Resian, Estudiantes–Rowing, CRAI–Duendes y Jockey de Venado Tuerto–Jockey de Rosario. En la fecha 11, el sábabdo 18 de julio, jugarán Jockey de Venado Tuerto–Universitario, CRAI–Jockey de Rosario, Rowing–Duendes, Old Resian–Estudiantes y Santa Fe Rugby–GER. La duodécima fecha, el sábado 8 de agosto, tendrá los cruces Universitario–GER, Estudiantes–Santa Fe Rugby, Duendes–Old Resian, Jockey de Rosario–Rowing y Jockey de Venado Tuerto–CRAI.

El sábado 22 de agosto, por la fecha 13, se enfrentarán CRAI–Universitario, Rowing–Jockey de Venado Tuerto, Old Resian–Jockey de Rosario, Santa Fe Rugby–Duendes y GER–Estudiantes. La fecha 14, el sábado 29 de agosto, incluirá los partidos Universitario–Estudiantes, Duendes–GER, Jockey de Rosario–Santa Fe Rugby, Jockey de Venado Tuerto–Old Resian y CRAI–Rowing. En la fecha 15, prevista para el sábado 19 de septiembre, jugarán Rowing–Universitario, Old Resian–CRAI, Santa Fe Rugby–Jockey de Venado Tuerto, GER–Jockey de Rosario y Estudiantes–Duendes.

La fecha 16, el sábado 10 de octubre, tendrá los encuentros Universitario–Duendes, Jockey de Rosario–Estudiantes, Jockey de Venado Tuerto–GER, CRAI–Santa Fe Rugby y Rowing–Old Resian. En la fecha 17, el sábado 17 de octubre, se medirán Old Resian–Universitario, Santa Fe Rugby–Rowing, GER–CRAI, Estudiantes–Jockey de Venado Tuerto y Duendes–Jockey de Rosario. La fase regular se cerrará el sábado 24 de octubre con la fecha 18, en la que jugarán Universitario–Jockey de Rosario, Jockey de Venado Tuerto–Duendes, CRAI–Estudiantes, Rowing–GER y Old Resian–Santa Fe Rugby.

Finalizadas las 18 fechas de la etapa regular, el Torneo Regional del Litoral 2026 ingresará en su instancia decisiva. Las semifinales se disputarán el sábado 7 de noviembre, en sede a confirmar, y la gran final se jugará el sábado 14 de noviembre, coronando al nuevo campeón del rugby del Litoral.