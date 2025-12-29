SUBE: la tarjeta se implementa en servicios interurbanos

El Gobierno de Entre Ríos implementó, a partir de este lunes, la tarjeta SUBE en servicios interurbanos que conectan Paraná con otras localidades

El Gobierno de Entre Ríos puso en marcha este lunes el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) en servicios interurbanos que conectan Paraná con otras localidades, beneficiando a usuarios con tarifas con descuento y avanzando hacia la modernización del sistema de transporte.

El Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, a través de su Secretaría de Transporte, avanza en la implementación del SUBE en los servicios de transporte público de jurisdicción provincial. Este lunes, el sistema comenzó a funcionar en los recorridos que conectan la ciudad de Paraná con Viale, María Grande y Tabossi, en el marco de una política orientada a modernizar los mecanismos de cobro y ampliar el acceso a los beneficios del transporte público.

Fluviales.jpeg Aumentaron los pasajes del transporte interurbano entre Santa Fe y Paraná.

En este marco, la empresa Fluviales del Litoral será la primera en el sistema de pago administrado por Nación Servicios, sumando además distintos medios de pago electrónicos. Esta etapa inicial constituye un paso hacia adelante en el proceso de actualización de los sistemas de cobro en las líneas provinciales.

La medida continuará de manera progresiva en las empresas que prestan servicios dentro del radio de 60 kilómetros de la ciudad de Paraná y se establece en un esquema de subsidio a la demanda en los servicios provinciales, promoviendo mayor equidad y transparencia en la asignación de los recursos.

Al respecto, el secretario de Transporte, Juan Diego Elsseser, destacó que "la incorporación del SUBE en los servicios interurbanos es el resultado de un trabajo conjunto con la Secretaría de Transporte de la Nación y representa un avance concreto en la modernización del transporte público provincial". Además, remarcó que "esta implementación permite garantizar el acceso a tarifas con descuento para los sectores alcanzados y constituye el puntapié inicial para avanzar en el esquema de subsidio a la demanda".