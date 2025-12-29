Uno Entre Rios | Policiales | Tragedia

Tragedia vial de Ruta 32: seguirá detenido el conductor acusado por la muerte de dos jóvenes de Crespo

29 de diciembre 2025 · 11:32hs
La Justicia entrerriana prorrogó la prisión domiciliaria del conductor chaqueño detenido por la tragedia vial en la que murieron dos jóvenes de Crespo, ocurrida el domingo 7 de diciembre en la Ruta 32.

Se trata de Agustín Bikkesbakker, de 42 años, oriundo de Roque Sáenz Peña, Chaco, quien conducía una camioneta Volkswagen Amarok que colisionó con la motocicleta en la que se trasladaban Juan Müller (18) y Sasha Grandoli (19). El siniestro se produjo entre las localidades de Seguí y Viale, cuando ambos vehículos circulaban en el mismo sentido hacia Crespo. Los jóvenes fallecieron en el acto.

Las víctimas: Sasha Grandoli Riquelme y Juan Carlos Müller De Campos.

Según registró UNO, este lunes se realizó una audiencia en los Tribunales de Paraná, en la que participaron el fiscal Ignacio Aramberry, el querellante Eduardo Gerard y los abogados defensores Patricio Cozzi y Miguel Ángel Cullen. También estuvo presente la pareja del imputado, quien actúa como garante del cumplimiento de la prisión domiciliaria.

Extensión de la domiciliaria

Durante la jornada, las partes acordaron la extensión de la prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria por un plazo de 60 días. El juez Elvio Garzón homologó el acuerdo, por lo que la medida regirá hasta el 28 de febrero.

Según se informó, el detenido permanecerá este lunes y martes en una vivienda ubicada en calle Rosario del Tala y, a partir de este martes, será trasladado a un departamento situado en calle Santiago del Estero 517, ambos domicilios en la ciudad de Paraná.

Cabe recordar que el 8 de diciembre el juez había dispuesto inicialmente 21 días de arresto domiciliario. En la audiencia, Bikkesbakker se abstuvo de declarar y fue formalmente imputado por el delito de homicidio imprudente (culposo), mientras continúa la investigación penal del hecho.

