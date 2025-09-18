Tras nueve meses en el cargo, el Ciclón paraguayo decidió ponerle fin a los servicios de Diego Martínez.

El entrenador argentino Diego Martínez fue despedido de Cerro Porteño, que anunció su salida en un comunicado este jueves por la madrugada. "Agradecemos por los trabajos, el compromiso y la dedicación demostrada desde el primer día", expresaron desde el Ciclón.

La decisión se aceleró tras la igualdad frente a Atlético Tembetary y la caída previa ante Juan Caballero, resultados que profundizaron el desgaste del ciclo. El DT argentino había asumido el 11 de diciembre de 2024 con la intención de pelear el campeonato paraguayo y avanzar en la Libertadores. Meses antes, a fines de septiembre, se había ido de Boca.

El elenco Azulgrana deberá definir rápidamente quién será el próximo entrenador. La conducción del plantel profesional quedará en manos de Jorge Achucarro, quien se hará cargo de manera interina mientras se define un reemplazante.

El paso de Diego Martínez por Paraguay

En su experiencia en Paraguay, la primera para él en el exterior, no cumplió los objetivos: el equipo quedó eliminado en octavos de final a manos de Estudiantes de La Plata y tampoco pudo levantar un trofeo a nivel local.

En total, el extécnico de Tigre, Huracán y Estudiantes de Buenos Aires dirigió 47 encuentros, con un saldo de 24 triunfos, 12 empates y 11 derrotas. De ese registro, 34 correspondieron al torneo local, 12 a la Copa Libertadores y uno a la Copa Paraguay.