En la sesión que se llevó a cabo sin la presencia de Cristina Fernández de Kirchner y conducida por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma, se aprobó un texto en el que el pleno de la Cámara expresó "su más enérgico repudio al intento de magnicidio" y manifiesta "su absoluta solidaridad con la señora Vicepresidenta y su familia".

"Este cuerpo también exige el pronto y completo esclarecimiento y la condena de los responsables de este hecho lamentable que empaña la vida en democracia" y "exhorta a toda la dirigencia y a la población a buscar los caminos que conduzcan a la paz social", añade el texto votado.

El jefe del interbloque del Frente de Todos (FdT), José Mayans, lamentó la ausencia de la oposición al sostener que "dicen que quieren hacer política" y el Parlamento es el lugar "donde se habla de política" aunque destacó "el gesto valioso" de acudir al Senado la noche del ataque.

"Es la Presidenta de este cuerpo, no es cualquier persona. Así hubiese sido sido un diputado de la oposición nosotros hubiésemos estado acá repudiando el hecho", remarcó el senador formoseño, y consideró que el episodio "cambia el rumbo" de la coyuntura actual.

Mayans se preguntó "a qué le teme la oposición", dijo que es "un acto de intento de censura" la no asistencia, ya que si no se reunía el quórum no podían expresarse y opinó que "castigan a través de la ausencia".

"Van a todos los programas de televisión y ahí siguen contra la Vicepresidenta, contra el peronismo y contra el senador Mayans", enumeró.

El senador contó que la decisión de no presentarse se debió a que en la oposición hubo "una disidencia porque la presidenta del PRO Patricia Bullrich piensa de una forma y otros piensan de otra forma" y rechazó las especulaciones electorales en torno al hecho.