Partido Justicialista de Entre Ríos ratificó importancia de las PASO

El Congreso dejó un mensaje a legisladores que accedieron a sus bancas por listas del Partido Justicialista para que voten contra la reforma previsional

El Congreso dejó un mensaje a legisladores que accedieron a sus bancas por listas del Partido Justicialista para que voten contra la reforma previsional

El Congreso dejó un mensaje a legisladores que accedieron a sus bancas por listas del Partido Justicialista para que voten contra la reforma previsional

El Congreso dejó un mensaje a legisladores que accedieron a sus bancas por listas del Partido Justicialista para que voten contra la reforma previsional

El Congreso dejó un mensaje a legisladores que accedieron a sus bancas por listas del Partido Justicialista para que voten contra la reforma previsional

El Congreso dejó un mensaje a legisladores que accedieron a sus bancas por listas del Partido Justicialista para que voten contra la reforma previsional

Reunido en Paraná, el máximo órgano del partidario del Partido Justicialista de Entre Ríos resolvió ratificar la importancia de sostener las PASO en la provincia, aprobó las sanciones propuestas por el Tribunal de Disciplina y fijó su rechazo a la reforma previsional impulsada por el Gobierno provincial exigiendo a sus legisladores el rechazo al proyecto.

La sesión comenzó pasadas las 10.30 de la mañana en la sede del Sindicato de Pasteleros de Entre Ríos, ubicada en el acceso norte de Paraná, con la participación de 173 congresales de distintos puntos del territorio provincial.

Partido Justicialista Entre Ríos Congreso PASO Reforma Previsional (3)

La mesa del Congreso estuvo presidida por el intendente de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss, acompañado por Gustavo Díaz como vicepresidente primero, Mariel Henchoz como vicepresidenta segunda y Juan Carlos Albornoz como secretario. Además, Claudia La Rosa fue designada secretaria de Actas.

El Congreso trató en primer término un informe político sobre la situación general del partido, presentado por la presidenta del PJ entrerriano, Silvia “Nené” Moreno y tras aprobar una alteración del orden del día, se abordaron los informes elaborados por el Tribunal de Disciplina.

Cumplidos los procedimientos reglamentarios y las instancias de defensa correspondientes, se pusieron a consideración cinco expedientes disciplinarios.

Partido Justicialista Entre Ríos Congreso PASO Reforma Previsional (1)

El cuerpo aprobó la expulsión del intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, y de su asesor legal, Guillermo Reggiardo, tal como aconsejaba el Tribunal, por violación manifiesta a los deberes de lealtad y disciplina partidaria. Dicha sanción implicó la inmediata remoción de sus cargos como Congresales Provinciales, la caducidad de cualquier mandato partidario vigente y la exclusión del padrón de afiliados del Partido Justicialista de Entre Ríos, por lo que ambos congresales debieron retirarse del recinto.

Por otra parte, el Congreso resolvió suspender a los afiliados y afiliadas que fueron candidatos por otras fuerzas políticas durante las elecciones de 2025. La sanción alcanza a Héctor Maya, Gustavo Guzmán, María Rosa Vergara, Graciela Trinidad, Claudia Quiróz, Carolina Gaillard, Paola Rubattino y Luna González.

La medida establece la imposibilidad de ser candidatos por el PJ en los próximos dos turnos electorales. No obstante, a propuesta de los congresales, se incorporó una modificación que faculta al Tribunal de Disciplina a evaluar la conducta de los sancionados en 2027 para determinar si corresponde mantener o levantar la suspensión.

Partido Justicialista Entre Ríos Congreso PASO Reforma Previsional (2)

Reformas y posicionamientos

Posteriormente, el Congreso analizó el informe del Consejo Provincial sobre tres temas centrales de la coyuntura política y legislativa: la eliminación de las PASO, la implementación de la Boleta Única de Papel y la reforma previsional.

En relación con las PASO, el Consejo Provincial manifestó su rechazo a cualquier intento de eliminación del sistema, al considerar que se trata de una iniciativa orientada a perjudicar electoralmente al Partido Justicialista y que evidencia una utilización circunstancial de las reglas democráticas por parte del oficialismo provincial.

Respecto de la Boleta Única de Papel, el Congreso cuestionó el diseño previsto para Entre Ríos, particularmente la inclusión de la fotografía del candidato a gobernador en el casillero correspondiente al voto por lista completa. En ese sentido, facultó a la conducción partidaria a recurrir ante la Justicia Electoral para objetar ese aspecto del sistema.

Partido Justicialista Entre Ríos Congreso PASO Reforma Previsional (5)

Reforma previsional

Finalmente, el Congreso emitió un posicionamiento respecto a la reforma de la Ley previsional dejando un mensaje político dirigido a los legisladores que accedieron a sus bancas integrando listas del Partido Justicialista para que voten en contra de la reforma previsional impulsada por el Gobierno provincial, cuyo tratamiento comenzó esta semana en comisiones del Senado, para lo cual se facultó al Tribunal de Disciplina del partido a la expulsión directa de los legisladores si votan a favor de la Reforma o se abstienen.