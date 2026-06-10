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Máximo Kirchner visitará la ciudad de Paraná este viernes

A un año de la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner iniciará en Paraná una recorrida nacional.

10 de junio 2026 · 13:06hs
Máximo Kirchner visitará la ciudad de Paraná este viernes

Máximo Kirchner visitará la ciudad de Paraná este viernes

El diputado nacional Máximo Kirchner estará en Paraná el próximo viernes 12 de junio para participar en un encuentro abierto al público en la sede de ATE (Colón 59) de la capital entrerriana. La actividad está prevista para las 18:30, y contará además con la presencia de dirigentes políticos y sociales, trabajadores, sindicalistas y organizaciones estudiantiles.

La capital provincial será el punto de partida de una serie de encuentros que Kirchner llevará adelante en distintos puntos del país al cumplirse un año de la prisión domiciliaria de la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner. No es casualidad la elección.

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Paraná y una fecha especial

Pocos días atrás, se cumplieron 23 años de la visita del ex presidente Néstor Kirchner a la ciudad. El 27 de mayo de 2003, a solo 48 horas de asumir la presidencia, llegó a Paraná para destrabar un histórico conflicto docente, que llevaba meses de paro. A un año de la medida judicial que derivó en la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, el acto debatirá sobre el nuevo capítulo del proceso de proscripción política que pesa sobre quien fuera dos veces presidenta de la Nación, y actual referente del peronismo.

En ese marco, la actividad en Paraná buscará expresar el reclamo de "Cristina Libre", una consigna que en los últimos meses reunió movilizaciones y manifestaciones en distintos puntos del país. La convocatoria también pondrá el foco en la situación social y económica que atraviesan amplios sectores de la población, en un contexto que impacta cada día con mayor fuerza sobre la vida cotidiana de millones de argentinos.

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