El seleccionado dirigido por Julen Lopetegui igualó 1 a 1 en tiempo agregado gracias a un cabezazo de Khoukhi. Embolo había adelantado a los europeos de penal.

Qatar rescató un empate agónico ante Suiza en su estreno en el Mundial 2026. Cuando parecía que los europeos se quedaban con los tres puntos, Boualem Khoukhi apareció en tiempo de descuento para sellar el 1 a 1 definitivo en el BC Place de Vancouver, por la primera fecha del Grupo B.

El encuentro tuvo a Suiza como protagonista durante gran parte de los 90 minutos. El conjunto europeo mostró mayor volumen de juego, manejó la posesión y generó las situaciones más claras frente a un rival que apostó principalmente a resistir y buscar alguna oportunidad aislada en ataque.

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El partido arrancó con emociones desde el primer minuto. Qatar avisó primero con Edmilson Junior, que quedó mano a mano con Gregor Kobel, aunque no logró definir con precisión. La respuesta suiza no tardó en llegar y Dan Ndoye comenzó a convertirse en una amenaza constante para la defensa asiática.

La insistencia de Suiza encontró recompensa a los 16 minutos. Tras una salida fallida del arquero Mahmoud Abunada, el árbitro sancionó penal luego de la revisión del VAR. Breel Embolo tomó la responsabilidad y no falló: remate cruzado y 1 a 0 para los europeos.

Con la ventaja, el equipo dirigido por Murat Yakin mantuvo el control del juego. Granit Xhaka manejó los tiempos en la mitad de la cancha y los avances por las bandas generaron constantes problemas para Qatar, que apenas lograba cruzar la mitad del campo.

Antes del descanso, los suizos estuvieron cerca de ampliar la diferencia. Embolo y Rubén Vargas tuvieron oportunidades claras, pero se encontraron con buenas respuestas del arquero qatarí.

El 1 a 0 al cierre del primer tiempo parecía incluso corto por lo mostrado por ambos equipos.

Qatar, con poco, se lo empató a Suiza en la última del partido

Suiza Qatar 1 Qatar lo empató en el descuento ante Suiza

En el complemento el desarrollo no cambió demasiado. Suiza siguió dominando las acciones y generando peligro. Xhaka estuvo a centímetros de marcar un golazo desde la puerta del área y Embolo también rozó el segundo tanto.

Qatar intentó modificar el panorama con varias variantes desde el banco, aunque le costó encontrar profundidad y prácticamente no inquietó a Kobel durante buena parte de la segunda mitad.

A medida que avanzaban los minutos, Suiza pareció conformarse con la mínima diferencia. Bajó la intensidad de sus ataques y cedió la pelota a un rival que, aunque con pocas ideas, comenzó a adelantar sus líneas.

Cuando el reloj marcaba los 90 minutos y todo parecía definido, llegó el golpe inesperado. Ya en tiempo agregado, un preciso centro desde la izquierda encontró la cabeza de Boualem Khoukhi, que conectó con potencia para vencer a Kobel y establecer el 1 a 1.

El festejo qatarí contrastó con la incredulidad suiza. Los europeos tenían el triunfo prácticamente asegurado, pero dejaron escapar dos puntos en una de las últimas jugadas del encuentro.

El empate dejó al Grupo B completamente abierto luego de la igualdad registrada anteriormente entre Canadá y Bosnia y Herzegovina. Ninguno de los cuatro seleccionados logró despegar en la primera jornada y la pelea por la clasificación promete mantenerse equilibrada.

Para Qatar, el resultado significó mucho más que un punto. El conjunto asiático mostró carácter para no rendirse pese a estar dominado durante largos pasajes del partido. Suiza, en cambio, se marchó con sensaciones amargas tras desperdiciar una victoria que parecía encaminada durante más de 70 minutos.