Paraná: qué se puede hacer este fin de semana largo

Gastronomía, shows en vivo y ferias, la atractiva agenda de actividades que preparó la Muncipalidad de Paraná para el fin de semana largo

Ferias de artesanos, gastronomía y shows en vivo, la agenda de actividades que preparó la Muncipalidad de Paraná para el fin de semana largo

La capital provincial programó una serie de actividades hasta el lunes 15 de junio inclusive, entre las que se destacan la Feria del Día del Padre, el Paseo Matero y una nueva edición de Sabores de las Ferias. Habrá espectáculos musicales en vivo, eventos deportivos y propuestas turísticas.

La Municipalidad de Paraná convoca a vecinos y a turistas, a disfrutar de la agenda de actividades previstas para el fin de semana largo. La programación incluye propuestas vinculadas con el emprendedurismo, las ferias y espacios gastronómicos.

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“Entre los eventos destacados se encuentra el Paseo Matero, en calle Nicaragua. Es un espacio para el trabajo de emprendedores y gastronómicos que se ha propuesto y sostenido desde el comienzo de la gestión de la intendenta Rosario Romero. Durante el fin de semana participarán más de 60 feriantes, con una oferta interesante y números musicales todos los días”, señaló el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.

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La programación se extenderá también a otros sectores de la ciudad, como el caso de la Feria del Día del Padre en Plaza de las Colectividades y una nueva edición de Sabores de las Ferias en el Mercado Sud y en la Feria de Salta y Nogoyá.

Como parte de la grilla, el Municipio además organiza la Feria en Tu Barrio y la Feria Periurbana que se realizará el domingo en el Parque Botánico Leandro N. Alem.

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Carina Olivo, emprendedora del Paseo Matero, valoró la posibilidad de trabajar en un espacio público y se mostró confiada en que el movimiento comercial será positivo. “En el sector de emprendedores hay muchas cosas para mirar, la parte de gastronomía tiene cosas ricas, así que son buenas las expectativas”.

“Hay un menú muy amplio de productos artesanales, al igual que la oferta gastronómica. Esperemos que vengan los turistas y la gente de Paraná, porque el Parque Urquiza es un clásico”, señaló Fernando Muñoz, emprendedor.