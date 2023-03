Asamblea Legislativa: repudio a los dichos del Presidente

Este mediodía se celebró la apertura del período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, donde el Presidente Alberto Fernández realizó el informe a la asamblea legislativa . En medio de un tenso clima, por las críticas del mandatario a la oposición y con frases polémicas avanzó con cuestionamientos a la Corte Suprema. La respuesta de los referentes de Juntos por el Cambio no se hicieron esperar, y esto promovió respuestas políticas, electorales profundizando aún más la grieta.

“Tuvo que aparecer moderado frente a Cristina y La Cámpora. El Frente de Todos tiene candidato: hizo todo bien”, ironizó Álvaro González (Pro), espada legislativa del larretismo. María Eugenia Vidal, uno de los blancos de Fernández por las obras en el Hospital Néstor Kirchner en La Matanza, salió a cruzarlo: “Sostengo y defiendo que no es prioridad ‘inaugurar’ edificios gigantes para que luego permanezcan cerrados mientras las guardias se caen a pedazos. ¿Sabe por qué? Porque no trabajo desde un escritorio mirando planos. Visite la realidad y hablamos”, le espetó en Twitter.

Tensión en la Asamblea Legislativa: Fernández insistió con una reforma integral de la Justicia

Pero el furibundo ataque del Presidente contra los jueces de la Corte Suprema por el fallo que restituyó los fondos de coparticipación que la Casa Rosada le había recortado a la Ciudad de Buenos Aires crispó los ánimos en el recinto.

Apenas Fernández renovó sus cuestionamientos a los integrantes del máximo tribunal por la sentencia que favoreció al gobierno porteño, los diputados y senadores de JxC saltaron de sus asientos. El aspirante a jefe porteño de la UCR, Martín Lousteau, que había alertado a Horacio Rodríguez Larreta sobre la ofensiva del Presidente contra la Ciudad y la Corte, se paró de inmediato y se fue del recinto. Lo siguió Emiliano Yacobitti, entre otros representantes porteños del bloque de Evolución Radical. “Es una vergüenza. Vamos a seguir defendiendo los recursos que le sacó el Presidente en todos lados en plena pandemia por temor, ya que le habían rodeado los policías la quinta de Olivos”, enfatizó Lousteau en Salón de Pasos Perdidos tras su retirada.

En ese instante, Larreta, sentado en un palco junto a los gobernadores, negaba con la cabeza al escuchar las frases del presidente, que volvía a hablar de la “opulencia” de la Ciudad. De inmediato, decidió que saldría a responderle al Presidente. Le hizo llegar ese mensaje a Lousteau, su socio estratégico en la Ciudad. Y designó como voceros para la contraofensiva a Waldo Wolff, Álvaro González, Silvia Lospennato y Jorge Macri. Le avisó al líder de Evolución Radical que habría réplica. Y monitoreó el mensaje junto a su aliado: Diego Santilli. Larreta fue el único representante de la oposición en el sector de gobernadores, ya que los radicales Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza) permanecieron en sus provincias.

Mientras Larreta -que renovó su apuesta al discurso antigrieta para su lanzamiento presidencial- evidenciaba su disgusto, Paula Oliveto (CC) y Karina Banfi (UCR) le hacían gestos con sus manos a Fernández de saludos de despedida por el final de mandato. Iglesias se iba del recinto tras el cruce de insultos con el primer mandatario y Cecilia Moreau, titular de la Cámara baja. “Es un honor que me insulte”, le dijo Fernández. Fue uno de los momentos más tensos de una ceremonia ciclotímica.

Antes de que Fernández cerrara su alocución, Patricia Bullrich, una de las presidenciables de JxC, lanzó: “Por suerte es la última vez que hay que escucharlo. Lo que viene será mejor”.

Frigerio: El norte es otro

El diputado nacional por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, reflexionó en las redes sociales: "El Presidente empezó su campaña y sigue sin arrancar su gobierno. Sin reconocer errores, profundizando las divisiones y atacando a la prensa, a la justicia y a la oposición, confirmó un norte con el que la mayoría de los argentinos no estamos de acuerdo.

Para González, Fernández insiste con el ataque a la Corte y la Ciudad porque no quiera acatar el fallo que restituyó los fondos. “Sigue mintiendo que la plata de la coparticipación es de las provincias. Esos fondos son de la Nación. Eso corresponde a la transferencia de servicios de Seguridad, ergo, la policía federal”, dijo a LA NACION el escudero de Larreta y vicepresidente de Pro en Diputados. Pablo Tonelli (Pro), en tanto, consideró que Fernández quiso “armar un circo para intentar llevar adelante el juicio político a la Corte”. “Un intento carente de fundamentos y enfocado a menoscabar la autonomía de la Ciudad”, puntualizó.

A diferencia del año pasado cuando el Pro se retiró del recinto por las críticas a Macri y Lousteau se quedó, los referentes macristas, bullrichistas y larretistas permanecieron en sus bancas. “Acompañamos al jefe de gobierno que se quedó en el recinto”, dijeron desde el bloque Pro. Para Larreta, hubiese sido incómodo irse después de convocar a la moderación y al diálogo en su presentación presidencial. “Era borrar con el codo lo que escribe con la mano”, dijeron fuentes cercanas al jefe porteño. Sin embargo, Ritondo optó por mantenerse para confrontar con el mensaje final.

En Pro hubo indignación con los dardos de Fernández. Fernando Iglesias encabezó las interrupciones, pero también hubo gritos de Federico Angelini o María Eugenia Vidal. “Nosotros éticamente estamos obligados a poner fin a tanta desigualdad y sacar de la postergación a quienes han quedado sumergidos en la pobreza por imperio de políticas que concentran la riqueza con este criterio centralista que tanto rechazo genera en el interior de la Patria”, lanzó Fernández para congraciarse con Cristina Kirchner. Cuando dijo que se sentía “orgullosamente porteño” hubo risas irónicas en el ala derecha del recinto, el sector que copó la oposición.

La mayoría de las autoridades de Pro, la UCR y la CC esperaban o sabían que vendría una ofensiva contra la Justicia. Una transcripción del discurso había circulado en los chats de los legisladores opositores. Por eso, no se inmutaron ante las primeras críticas de Fernández a los jueces, como cuando pidió “premura” para investigar el intento de atentado contra Cristina Kirchner o cuando señaló que hizo lo “republicanamente posible” para reformar el Poder Judicial. Tampoco hubo cánticos cuando contrastó su gestión con el modelo de Macri por la idea de privatizar empresas públicas y ejecución de obras públicas y construcción de viviendas. En esos pasajes predominó la indiferencia. “No importa lo que dice, ni para aplaudir ni para reprobar. La falta de autoridad es evidente y termina pidiendo la hora”, deslizó Omar De Marchi (Pro) desde su banca.

Eso sí, el clima se caldeó cuando Fernández lanzó una batería de dardos contra los integrantes de la Corte por darle la derecha a Larreta en el reclamo por el recorte de la coparticipación o el escándalo por el viaje de jueces, funcionarios porteños y empresarios a Lago Escondido. Cristian Ritondo, jefe de la bancada de Pro, rechazó el balance económico del Presidente. “Está desconectado de la realidad”, afirmó. Y consideró que la ataque a la Justicia fue “exagerado” y que el mandatario no puede convalidar filtraciones ilegales.

El jefe del Estado también apuntó contra Macri por la “mesa judicial” y las supuestas tareas de espionaje ilegal. Pero ante todo hubo una ola de rechazos cuando acusó a la Justicia de “simular” el juicio en la causa por Vialidad en la que Cristina Kirchner fue condenada.

“No es posible tener un diálogo franco con un Presidente que miente descaradamente. Esto fue una pérdida de tiempo de dos horas. No habló de ningún tema de interés de la ciudadanía y dedicó la mitad del discurso a agraviar e insultar. Lamentable, como su gobierno”, remarcó el jefe del interbloque de JxC en el Senado, Alfredo Cornejo.

Por su parte, el titular de la bancada de la UCR, Mario Negri, acusó al Presidente de haber “detonado a las instituciones”. “Era lo que nosotros temíamos, no se podía esperar otra cosa. Esto hay que leerlo observando la relación traumática y tóxica que tiene con Cristina Kirchner. Los ataques furibundos a la Corte y a la Justicia en general buscan satisfacer a la vicepresidenta, que evidentemente jamás se da por satisfecha”, enfatizó.

Desde la fuerza de Carrió buscaron subrayar las contradicciones en el mensaje del jefe del Estado en la apertura de sesiones. “Un Presidente bipolar, le dijo corrupta a Cristina Kirchner y trató ser su abogado en el mismo discurso”, resaltó Juan Manuel López, jefe de bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica.

En esa línea, el diputado Maximiliano Ferraro, titular del partido de Carrió, calificó de “lamentable y vergonzoso” el discurso de Fernández ante la Asamblea Legislativa. “Con mucho pecado de yoísmo, que muestra a un presidente en soledad, que reconoce que ‘todo lo republicanamente posible’ es seguir apretando a la Justicia y echarles la culpa a los medios de comunicación”, indicó Ferraro. Además, rechazó las acusaciones a la cabeza del Poder Judicial. “El impúdico y violento ataque del presidente contra la Corte por el fallo de coparticipación es una nueva embestida a la división de poderes y a la autonomía de la Ciudad”, alertó Ferraro, quien acusó al kirchnerismo de intentar “desfinanciar” las cuentas públicas del gobierno porteño.

En la CC habían decidido permanecer en el recinto para “cumplir rol institucional”, pero Mónica Frade y Mariana Stilman se fueron “indignadas” con el tono que empleó el primer mandatario. Lo propio hicieron Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) o Javier Milei (La Libertad Avanza). “Es inadmisible aceptar con nuestra presencia las mentiras y los ataques del Presidente a la Ciudad”, señaló Milei en Twitter. A su vez, dijo que le daba “vergüenza el espectáculo” de la política frente a los problemas de la economía.

En Pro, en cambio, analizaban irse si el Presidente atacaba con fiereza a Macri, pero finalmente se quedaron. Para Camaño, el Presidente “se inmiscuyó en un claro avasallamiento de competencias en un juicio político en trámite donde la Cámara de Diputados está sustanciando la acusación”. “¿Y la Constitución?”, se preguntó.

Desde la izquierda también rechazaron las alusiones de Fernández a la Justicia con una inflación del “100%” anual y frente a la recesión económica. “Buscó en la épica antiCorte la coartada para encubrir su fracaso”, apuntó Romina Del Plá (PO-FIT). “El país se encuentra en la cornisa de un Rodrigazo. Los bloques políticos capitalistas discuten cómo aplicar un mayor ajuste”, alertó.

Al final, la oposición abandonó los gritos de bronca y se puso en modo irónico. Despidieron al Presidente con un cántico hiriente por la resistencia del kirchnerismo y la mayoría de los sectores del Frente de Todos a que compita por acceder a un segundo mandato. “Borombon borombon para Fernández la reelección”, entonaron.

Lena: “Fernández optó por profundizar la grieta”

Tras escuchar el discurso del presidente Alberto Fernández en la apertura del período legislativo, la diputada nacional Gabriela Lena (Juntos por el Cambio Entre Ríos), afirmó: “Me voy con un sabor muy amargo. A Alberto Fernández lo escuché en marzo de 2020, cuando dio su primer discurso inaugural: entonces, tenía un mensaje componedor, que decía querer reconciliar al país. Inició su gobierno con un discurso que apelaba a la unión de los argentinos y termina su gestión apostando a profundizar la grieta, sometido al kirchnerismo y apoyando a Cristina en su guerra contra la Justicia”.

Por otra parte, la legisladora entrerriana entendió que Fernández “describió un país que no existe. Porque no habló de este país real en el que la inflación está destruyendo el salario de todos los argentinos, el de la desigualdad y la pobreza. Habló de siembras récord y no mencionó que todo eso es gracias al esfuerzo de los productores y a pesar del gobierno. Nada dijo de la fatal sequía que castiga al campo”.

Más adelante, enfatizó: “El ataque descarado que hizo a la Justicia vulnera la división republicana de poderes y debilita a las instituciones. Seguramente, su intención fue agradar a la vicepresidenta que fue condenada por delitos de corrupción”.

Finalmente, remarcó: “El Presidente optó por profundizar la grieta y la división. Tengo el convencimiento pleno de que los argentinos, sí o sí, nos tenemos que unir si queremos sacar el país adelante”.

De Angeli: "Discurso vacío"

El senador nacional Alfredo De Angeli (Juntos por el Cambio-Entre Ríos), dijo a través de twitter: "Otro discurso de @alferdez completamente vacío. Y por momentos hasta mentiroso, cuando se refirió al campo. Nada a esta altura ya nos sorprende. Solo resistir y que este desgobierno termine pronto".

