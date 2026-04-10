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Artemis II regresó a la Tierra tras una misión histórica y amerizó en el Océano Pacífico

La cápsula Orión del Artemis II completó su misión y amerizó con éxito en el océano Pacífico tras un histórico viaje alrededor de la Luna.

10 de abril 2026 · 21:32hs
Artemis II regresó a la Tierra tras una misión histórica  

Artemis II regresó a la Tierra tras una misión histórica

 

La misión Artemis II llegó a su final con un regreso exitoso a la Tierra que ya forma parte de la historia de la exploración espacial. La cápsula Orión amerizó en el Océano Pacífico tras completar un viaje de diez días alrededor de la Luna, con los cuatro astronautas a salvo a bordo.

El descenso fue uno de los momentos más críticos de toda la misión. La nave reingresó a la atmósfera a altísima velocidad y soportó temperaturas extremas antes de desplegar sus paracaídas y reducir su velocidad hasta concretar el amerizaje en aguas del Pacífico.

Despegó con éxito la misión Artemis II de la NASA con cuatro astronautas a la Luna

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El regreso a la Luna: Artemis II está a punto de despegar.

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El operativo de recuperación se activó inmediatamente después del impacto controlado con el agua, con equipos especializados encargados de asistir a la tripulación y trasladar la cápsula. El procedimiento forma parte de un protocolo clave para garantizar la seguridad de los astronautas tras una misión de estas características.

A bordo viajaron Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes protagonizaron el primer vuelo tripulado más allá de la órbita terrestre en más de cinco décadas.

Artemis II regresó a la Tierra tras una misión histórica

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Artemis II regresó a la Tierra tras una misión histórica

Artemis II regresó a la Tierra tras una misión histórica

Durante la misión, la tripulación orbitó la Luna sin descender en su superficie, en un recorrido que marcó el regreso de la humanidad al entorno lunar desde las misiones Apolo. El viaje superó incluso registros históricos de distancia, convirtiéndose en el trayecto más lejano realizado por humanos en el espacio.

El recorrido total fue de casi 700 mil millas y permitió a los astronautas obtener imágenes inéditas, además de atravesar momentos únicos como el sobrevuelo de la cara oculta de la Luna.

Más allá del impacto simbólico, Artemis II tuvo un objetivo central: poner a prueba todos los sistemas necesarios para futuras misiones. Durante el vuelo se evaluaron tecnologías clave como los sistemas de soporte vital, equipos de navegación y componentes esenciales para vuelos de larga duración.

El éxito del regreso también validó el funcionamiento del escudo térmico de la cápsula, uno de los elementos más importantes para garantizar la seguridad en el reingreso. Esta fase había generado expectativas y fue seguida en tiempo real por millones de personas en todo el mundo.

Artemis II regresó a la Tierra tras una misión histórica

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Otro de los aspectos destacados de la misión fue su valor histórico en términos de representación: Christina Koch se convirtió en la primera mujer en viajar a la Luna, mientras que Victor Glover fue el primer afroamericano en formar parte de una misión de este tipo. Además, Jeremy Hansen fue el primer astronauta no estadounidense en completar un viaje lunar.

El regreso exitoso no solo cierra una misión histórica, sino que abre la puerta a lo que viene. Artemis II es considerada una prueba clave dentro del programa espacial de la NASA, que apunta a concretar un nuevo alunizaje en los próximos años.

En ese camino, el siguiente paso será Artemis III, una misión que buscará llevar nuevamente astronautas a la superficie lunar, con la intención de establecer una presencia sostenida en el satélite natural.

El amerizaje en el Pacífico marca así el cierre de una etapa y el inicio de otra. La humanidad volvió a mirar a la Luna, no solo como un destino alcanzado en el pasado, sino como el punto de partida hacia una nueva era de exploración espacial.

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