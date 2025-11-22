Uno Entre Rios | El País | Anses

Anses: de cuánto será la Asignación Universal por Hijo en diciembre

La Asignación Universal por Hijo de Anses se incrementará desde el 10 de diciembre, alcanzando un nuevo valor tras el ajuste por la movilidad social vigente.

22 de noviembre 2025 · 21:48hs
La Asignación Universal por Hijo de Anses se incrementará desde el 10 de diciembre.

La Asignación Universal por Hijo de Anses se incrementará desde el 10 de diciembre.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) que paga la Anses sufrirá un aumento del 2,3 % a partir del 10 de diciembre de 2025, informó el organismo tras la publicación del último Índice de Precios al Consumidor (IPC) por parte del Indec.

Con este ajuste, el monto por hijo alcanzará los $122.443,89, de acuerdo con los datos oficiales y este incremento refleja la aplicación automática del esquema de movilidad que sincroniza las prestaciones sociales con la inflación.

Anses auditó la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos.

Anses auditó la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos

Guillermo Francos admitió que quería seguir a cargo del Gabinete. 

Guillermo Francos admitió que quería seguir a cargo del Gabinete

LEER MÁS: Anses: miles de familias dejarán de cobrar la AUH tras la nueva actualización

Otros alcances de los aumentos de Anses

Este ajuste no es exclusivo de la AUH: también alcanzará a la Asignación por Embarazo (AUE), que subirá hasta $115.600, según precisó el organismo. En el caso de la AUE, la modalidad de pago se divide entre un 80 % mensual y un 20 % que se liquida una vez al año, cuando las familias presenten la libreta con los certificados requeridos.

Además, otros programas sociales también se verán beneficiados con el mismo porcentaje: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a $272.597,08, mientras que las pensiones no contributivas destinadas a la vejez y la invalidez escalarán a $238.522,44.

Por otra parte, el beneficio para madres de siete hijos llegará al nivel del haber mínimo jubilatorio.

Anses Asignación Universal por Hijo Diciembre
Noticias relacionadas
descubren que una nena de corrientes tenia gusanos en la cabeza y abren causa contra la madre

Descubren que una nena de Corrientes tenía gusanos en la cabeza y abren causa contra la madre

monteoliva reemplazara a bullrich en seguridad y un militar sera ministro de defensa

Monteoliva reemplazará a Bullrich en Seguridad y un militar será ministro de Defensa

La fábrica Essen despidió 30 empleados e importará de China.

La fábrica Essen despidió 30 empleados e importará de China

Luego de la suspensión y la caída del escenario por la tormenta en San Nicolás el Fiesta de Disfraces celebra este sábado su 25 Aniversario, lejos de Paraná

Fiesta de Disfraces: tras la suspensión se hace este sábado en San Nicolás

Ver comentarios

Lo último

Guillermo Francos admitió que quería seguir a cargo del Gabinete

Guillermo Francos admitió que quería seguir a cargo del Gabinete

Anses: de cuánto será la Asignación Universal por Hijo en diciembre

Anses: de cuánto será la Asignación Universal por Hijo en diciembre

Lanús es el campeón de la Copa Sudamericana

Lanús es el campeón de la Copa Sudamericana

Ultimo Momento
Guillermo Francos admitió que quería seguir a cargo del Gabinete

Guillermo Francos admitió que quería seguir a cargo del Gabinete

Anses: de cuánto será la Asignación Universal por Hijo en diciembre

Anses: de cuánto será la Asignación Universal por Hijo en diciembre

Lanús es el campeón de la Copa Sudamericana

Lanús es el campeón de la Copa Sudamericana

Descubren que una nena de Corrientes tenía gusanos en la cabeza y abren causa contra la madre

Descubren que una nena de Corrientes tenía gusanos en la cabeza y abren causa contra la madre

Mariano Werner con una buena clasificación en La Plata

Mariano Werner con una buena clasificación en La Plata

Policiales
Siniestro vial en la Ruta 12: una mujer resultó con lesiones de consideración

Siniestro vial en la Ruta 12: una mujer resultó con lesiones de consideración

Investigan hurto e incendio intencional de un camión en La Paz

Investigan hurto e incendio intencional de un camión en La Paz

Paraná: se realizaron allanamientos por una estafa en Ramírez

Paraná: se realizaron allanamientos por una estafa en Ramírez

Un camión de caudales se accidentó en la autovía José Artigas

Un camión de caudales se accidentó en la autovía José Artigas

Detienen a una mujer y secuestran cocaína en una caja registradora en Concepción del Uruguay

Detienen a una mujer y secuestran cocaína en una caja registradora en Concepción del Uruguay

Ovación
Lanús es el campeón de la Copa Sudamericana

Lanús es el campeón de la Copa Sudamericana

Mariano Werner con una buena clasificación en La Plata

Mariano Werner con una buena clasificación en La Plata

Barcelona volvió al Camp Nou: goleada, show de Yamal y ¡ovación a Messi!

Barcelona volvió al Camp Nou: goleada, show de Yamal y ¡ovación a Messi!

Juventud Unida va por el pase a la próxima instancia del Torneo Regional Amateur

Juventud Unida va por el pase a la próxima instancia del Torneo Regional Amateur

LPF: abrirán la última fecha en el sur de la ciudad

LPF: abrirán la última fecha en el sur de la ciudad

La provincia
Entre Ríos: investigadores de Países Bajos trabajan en torno a la biodiversidad ganadera

Entre Ríos: investigadores de Países Bajos trabajan en torno a la biodiversidad ganadera

Hoy concluye la 9° Fiesta de la Cerveza Artesanal

Hoy concluye la 9° Fiesta de la Cerveza Artesanal

Camioneros solidarios donan alimentos

Camioneros solidarios donan alimentos

Calzada sumergible sobre el arroyo Nogoyá: se presentaron tres ofertas

Calzada sumergible sobre el arroyo Nogoyá: se presentaron tres ofertas

Feria Diseña Paraná: 80 propuestas de diseño con el río y la sostenibilidad como inspiración

Feria Diseña Paraná: 80 propuestas de diseño con el río y la sostenibilidad como inspiración

Dejanos tu comentario