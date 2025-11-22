Anses: de cuánto será la Asignación Universal por Hijo en diciembre

La Asignación Universal por Hijo de Anses se incrementará desde el 10 de diciembre, alcanzando un nuevo valor tras el ajuste por la movilidad social vigente.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) que paga la Anses sufrirá un aumento del 2,3 % a partir del 10 de diciembre de 2025, informó el organismo tras la publicación del último Índice de Precios al Consumidor (IPC) por parte del Indec.

Con este ajuste, el monto por hijo alcanzará los $122.443,89, de acuerdo con los datos oficiales y este incremento refleja la aplicación automática del esquema de movilidad que sincroniza las prestaciones sociales con la inflación.

Otros alcances de los aumentos de Anses

Este ajuste no es exclusivo de la AUH: también alcanzará a la Asignación por Embarazo (AUE), que subirá hasta $115.600, según precisó el organismo. En el caso de la AUE, la modalidad de pago se divide entre un 80 % mensual y un 20 % que se liquida una vez al año, cuando las familias presenten la libreta con los certificados requeridos.

Además, otros programas sociales también se verán beneficiados con el mismo porcentaje: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a $272.597,08, mientras que las pensiones no contributivas destinadas a la vejez y la invalidez escalarán a $238.522,44.

Por otra parte, el beneficio para madres de siete hijos llegará al nivel del haber mínimo jubilatorio.