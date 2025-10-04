Uno Entre Rios | El País | Anses

Anses: en octubre habrá nuevos bonos para jubilados

La Anses otorgará bonos de hasta $70.000 para jubilados que cobren la mínima en octubre. Además, habrá otros bonos de 50.000 y $30.000 en octubre.

4 de octubre 2025 · 17:59hs
La Anses confirmó que en octubre habrá nuevos bonos para jubilados.

La Anses confirmó que en octubre habrá nuevos bonos para jubilados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que durante octubre se entregarán nuevos bonos para jubilados, en montos de $70.000, $50.000 y $30.000, según el nivel de ingresos de cada beneficiario.

Esta medida se suma al aumento del 1,88% en los haberes, dispuesto en el marco del Decreto 274/2024, que actualiza las jubilaciones según la inflación publicada por el Indec.

Datos sobre el bono de Anses

El objetivo del Gobierno nacional es reforzar los ingresos de los jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos. Así, quienes cobran la mínima recibirán un pago total de $396.266,36, resultado del haber actualizado de $326.266,36 más el bono extraordinario de $70.000.

Este refuerzo busca mitigar el impacto de la suba de precios en el poder adquisitivo de los adultos mayores, mientras la Anses avanza con el calendario de pagos de octubre, que también contempla extras para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros programas sociales.

Así se aplicarán los bonos

El bono para jubilados será distribuido en tres escalas, de acuerdo con el ingreso mensual del beneficiario. Cobrarán $70.000 los jubilados y pensionados con haberes de hasta $326.298, es decir, quienes perciban la mínima.

En tanto, quienes tengan ingresos superiores a esa cifra, pero inferiores a $396.298, accederán a un bono variable. Por ejemplo, quienes cobren $346.298 recibirán un extra de $50.000, y quienes perciban $366.298, un refuerzo de $30.000, de modo que todos alcancen el tope de $396.298.

Los jubilados que superen esa cifra no recibirán bono adicional. Según informó la Anses, el esquema mantiene la modalidad aplicada en meses anteriores, garantizando que los sectores más vulnerables reciban la mayor asistencia económica.

Calendario de pagos

Los pagos para jubilados con haberes mínimos comenzarán el miércoles 8 de octubre, con el siguiente cronograma:

DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 1 y 2: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre.

DNI terminados en 4: martes 14 de octubre.

DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre.

DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre.

DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre.

DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre.

DNI terminados en 9: martes 21 de octubre.

Por su parte, los jubilados con haberes superiores a la mínima cobrarán a partir del miércoles 22 de octubre, de acuerdo con la siguiente distribución:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de octubre.

