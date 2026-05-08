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Los obispos argentinos saludaron al Papa León XIV en el aniversario de su pontificado

La Conferencia Episcopal Argentina felicitó al papa León XIV por el primer aniversario de su elección, destacando su liderazgo espiritual y su llamado a la paz.

8 de mayo 2026 · 10:18hs
Los obispos argentinos saludaron al Papa León XIV en el aniversario de su pontificado

Al cumplirse el primer aniversario de la elección del papa León XIV, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) difundió una carta dirigida al Santo Padre en la que expresó su cercanía, gratitud y comunión con su ministerio al frente de la Iglesia universal.

El mensaje, fechado este 8 de mayo, lleva la firma de la Comisión Ejecutiva de la CEA y manifiesta el agradecimiento de los obispos argentinos "por su entrega generosa en el servicio como Sucesor de Pedro", al tiempo que reconoce su tarea de confirmar en la fe al Pueblo de Dios y animar a la Iglesia a "caminar con esperanza".

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En el texto, los prelados subrayan especialmente la voz del pontífice en favor de la paz y su permanente llamado al fin de la violencia y de las guerras. "En un tiempo atravesado por conflictos y divisiones, su palabra se vuelve un llamado firme y profético a la fraternidad, al diálogo y al cuidado de la vida humana", afirman.

Papa Leon

Exhortación profundamente evangélica

Asimismo, valoran la primera carta apostólica del Papa, al señalar que ofrece "una exhortación profundamente evangélica", centrada en el amor hacia los pobres y en el reconocimiento de Cristo presente en ellos. Según expresan, esa enseñanza ilumina y fortalece el compromiso pastoral de la Iglesia, al alentar una renovación eclesial cercana, misericordiosa y comprometida con los más frágiles.

La carta concluye con una oración especial confiando el ministerio de León XIV a la protección de Nuestra Señora de Luján, cuya solemnidad la Iglesia celebra este 8 de mayo. Los obispos pidieron que la Virgen lo acompañe "con su ternura de Madre en su servicio a la Iglesia y al mundo".

El documento fue firmado por monseñor Marcelo Colombo, presidente de la CEA; el cardenal Ángel Rossi SJ, vicepresidente primero; monseñor Daniel Fernández, vicepresidente segundo; y monseñor Raúl Pizarro, secretario general.

Papa León XIV obispos aniversario
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