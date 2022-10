Amenaza al periodismo: "Vas por la calle, escuchás una moto y tenés miedo"

amenazas al periodismo Rosario Claudio Berón La Capital.jpg El periodista Claudio Berón habló sobre la amenaza de muerte contra periodistas que dejaron expuesta en un trapo colgado en el cerco de Telefe Rosario

"La amenaza está dirigida al colectivo de periodistas, no a un trabajador en particular: No ensucien los pibes con la lengua; Vamos a matar a periodistas; De caravana con el Noba (cantante que falleció hace meses atrás en un accidente de tránsito), que te vas a dar la vuelta por las nubes, es decir que te van a matar... No es la primera vez que recibimos amenazas en una ciudad que tienen 226 muertos, el 90% por causas del narcotráfico. Y se da en un contexto tremendo. Hace una semana balearon el frente de una garita del Juzgado Federal, además en el Distrito Sur, en una descentralización municipal, un hombre en bicicleta disparó contra el lugar", dijo Berón y reflexionó: "Vivimos una situación muy difícil con ataques a casas de magistrados, a fiscales y con un abogado penalista que puso días atrás en su Twitter: ´Los periodistas son un cáncer. Hay que matar a uno por día´. La Justicia, cuando el sindicato hizo la denuncia, consideró que no es delito escribir eso en Twitter, la realidad es que delito o no, el problema es el clima que genera y las consecuencias", explicó.