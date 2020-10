fernández.jpg Coronavirus: Alberto Fernández definió la continuidad de una cuarentena estricta en ocho provincias

En la evaluación que hizo Alberto Fernández remarcó que Córdoba y Santa Fe ven una “meseta alta” de contagios que no baja. En Jujuy se tuvo que cerrar 21 días para volver a estabilizar y todo esto, según deslizó el mismo Presidente, indica que “lo único que ordena es que la gente circule menos”.

Es decir, que hay coincidencias entre los mandatarios provinciales y el jefe de Estado en mantener el actual esquema de cuarentena que se fijó por decreto hace 14 días. Esto sería para las provincias de Mendoza, Córdoba, Tucumán, Santa Fe, San Luis, Chubut, Río Negro y Neuquén.

En la provincia de Buenos Aires y la CABA habría una mayor flexibilización de actividades porque se vislumbra una merma en la curva de contagios.

En tanto, en el resto de las provincias alcanzadas por el decreto 792/2020 como Salta, Santa Cruz, Jujuy, Tierra del Fuego, La Rioja, Santiago del Estero y Chaco no está definido aún si se mantendrá la cuarentena estricta o si se irá flexibilzando el aislamiento en función a la baja de casos o el amesetamiento de casos allí registrado.

Alberto Fernández explicó a los gobernadores que dialogó con el premier francés, Emanuel Macron, esta semana y le comentó que se está viviendo un segunda oleada de contagios en Europa que hizo retroceder en los sistemas de aislamientos social. Este es un indicador de que la variable en el sistema de apertura o regreso a Fase 1 es un fenómeno mundial y no está atado sólo a la política sanitaria de la Argentina.

A su turno, el ministro de Salud, Ginés González García, destacó que las medidas que se tomaron hace 14 días fueron “oportunas”. Y destacó sin vueltas: “Se debe continuar por este camino porque hay lugares en los que el cumplimiento no es efectivo”.

Para esto, además de las medidas de prevención y el aislamiento social será clave instrumentar a fondo el plan Detectar Federal para garantizar una merma de los contagios.

Alberto Fernández estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello.

Participaron de la comunicación virtual los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti; de Santa Fe, Omar Perotti; de Tucumán, Juan Manzur; de Mendoza, Rodolfo Suárez; de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Río Negro, Arabela Carreras; de Chubut, Mariano Arcioni; y de San Luis, Alberto Rodríguez Saá.

Se analizó con mucha preocupación a lo largo de casi dos horas y media de videoconferencia que hay distritos donde la ocupación de camas UTI de terapia están al borde el 85 y 90% en algunos hospitales y los casos de Covid-19 no bajan.

Por su parte, fuentes oficiales que participaron del encuentro virtual dijeron a Infobae que el gobernador de Tucumán, por ejemplo, destacó el cumplimiento estricto con las medidas de restricción. Pero añadió que aún así, la situación en ese distrito es compleja. “Estamos limitando todo lo que está a nuestro alcance y pretendemos continuar los próximos 15 días en este esquema de cuarentena”, dijo Manzur.

A la vez, Manzur dijo que en Tucumán se viene registrando un proceso de duplicación de casos cada 20 días y que se están cumpliendo con todas las restricciones. “En San Miguel y en otros municipios hay un bloqueo de circulación en un proceso de restricción muy importante”, dijo el mandatario de Tucumán.

En tanto, desde San Luis el gobernador Rodríguez Sáá confirmó la mirada del resto de los mandatario respecto a que se debe limitar la circulación. Si no se hubiera actuado de esa manera, el gobernador puntano dijo que “estaríamos llegando al peor momento de la pandemia”. Y adelantó que su provincia se someterá a lo que aconsejen desde la Casa Rosada y lo que hagan el resto de las provincias.

Omar Perotti destacó que en Santa Fe hay una pequeña señal de mejora pero ven que será necesario seguir con el mismo esquema de aislamiento por otros 14 días. “Mas allá del cansancio de todos vamos a seguir con las restricciones de movilidad a partir de las 20 horas”. Y señaló que hay un faltante de medicamentos en sector privado a pesar de que existe una fuerte ayuda de la Nación por resilver ese tema.

En Santa Fe, hasta ayer había 2.928 casos confirmados de COVID-19 y la Dirección Provincial de Epidemiología informó que la ocupación de camas de terapia intensiva es alarmante. En localidades como Rafaela hay un 82% de camas UTI ocupadas, en la región de Santa Fe capital el 74%, en Rosario centro hay un 85% de camas del servicio público ocupadas

El gobernador de Mendoza, que en un primer momento buscó evitar la cuarentena estricta dictada por la Casa Rosada, informó hoy que en su distrito aun hay una meseta alta de casos y si bien hay un “pequeño alivio” en las salas de terapia en algunas zonas, en el Gran Mendoza están en un 92% de ocupación de camas UTI. Hay allí 186 personas internadas en una situación crítica.

Así, el gobernador Suárez adelantó que seguirán con la cuarentena estricta, con una alerta sanitaria en Mendoza y a las 23.30 seguirá el esquema donde se corta la circulación en la provincia con controles de las salidas por el número de DNI.

En Mendoza la pandemia llegó a los 33.908 casos confirmados, 18.845 recuperados y 449 fallecidos. El nivel de mortalidad en Mendoza es de 237 por millón de habitantes y de Letalidad 1,32% por total de confirmados por COVID-19.

En Córdoba el gobernador Schiaretti también habló de una “meseta alta de casos” y adelantó que seguirá con las medidas restrictivas de horarios y circulación, sobre todo de 20 a 06. “Nuestra idea es seguir con las restricciones 14 días”, coincidió el mandatario de Córdoba ante el Presidente y sus pares de provincias.

Schiaretti dijo que en Córdoba están transitando el pico, no van a comenzar las clases y hay una cantidad de actividades que no podrán autorizar, aunque no dio detalles.

Córdoba registra un acumulado de 66.268 contagios de coronavirus. Desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, en la provincia se realizaron testeos con PCR (hisopados) a 341.975 personas. Según destacaron a Infobae desde la gobernación, esto resulta en una tasa de 90.939 personas estudiadas con PCR por millón de habitantes.

En Río Negro la gobernadora Arabela carreras destacó que se vive una situación mas compleja. “No podemos decir que estamos en una meseta, tenemos un crecimiento leve de casos”, dijo y sin vueltas adelantó: “Queremos continuar en el ASPO y sumar a Viedma y Dina Huapi”, en ese esquema, dijo.

En Chubut la situación es similar. El gobernador Arcioni manifestó que “lamentablemente el virus siempre llega hasta en poblaciones de 300 habitantes” y remarcó la preocupación extendida por sus pares de localidades con ocupación UTI muy altas.

Omar Gutiérrez de Neuquén dijo que en los últimos siete meses hicieron de todo y en un gesto de claro apoyo a Alberto Fernández aseguró que respaldará las medidas restrictivas por tomar para seguir dando la pelea al virus.

De esta manera, quedó en claro que las restricciones se mantendrán en estos ocho distritos aunque en el AMBA la situación será de mayor flexibilización de la cuarentena por una baja de la curva de casos.

Desde el ministro de Salud destacaron a Infobae que a las provincias que están en la mira por los altos niveles de contagio “se las está apoyando mucho como desde el primer día”. Esto incluye el envío de fondos, insumos sanitarios y médicos.

Es probable que Alberto Fernández anuncie mañana desde Misiones la continuidad de la cuarentena estricta en estas ocho provincias mientras que en el AMBA se den mayores aperturas de actividades.