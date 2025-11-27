Uno Entre Rios | El País | Alberto Fernández

Alberto Fernández defendió a Rosario Central y respaldó la gestión de "Chiqui" Tapia

Alberto Fernández respaldó la gestión del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y defendió la copa ganada por Rosario Central.

27 de noviembre 2025 · 09:40hs
Alberto Fernández defendió a Rosario Central y respaldó la gestión de Chiqui Tapia

Alberto Fernández defendió a Rosario Central y respaldó la gestión de "Chiqui" Tapia

El expresidente Alberto Fernández se refirió este martes a la polémica por el reconocimiento a Rosario Central en la previa del partido ante Estudiantes y aseguró que valorar la campaña del equipo rosarino “es un acto de honestidad intelectual”, dado que “está primero con varios puntos de diferencia” y “ha sido el mejor”.

“Admito que es todo confuso”, señaló. El ex presidente Alberto Fernández también cuestionó el gesto del “pasillo de espaldas” que realizó Estudiantes y remarcó que no comparte ese tipo de manifestaciones. “Nunca usé al fútbol. No me parece que esté bien lo que hicieron”, afirmó. En ese sentido, recordó los éxitos obtenidos por la Selección Argentina durante su mandato: “Ganamos la Copa América, la Finalissima y el Mundial”.

fabiola yanez retiro su demanda en espana y negocia con alberto fernandez la tenencia de su hijo

Fabiola Yáñez retiró su demanda en España y negocia con Alberto Fernández la tenencia de su hijo

Fue confirmado procesamiento de Alberto Fernández  por la causa Seguros.

Confirmaron el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros

LEER MÁS: Rosario Central sumó un nuevo título sin jugar una final

"Nos sacó dos veces campeones"

Además, el exmandatario respaldó la gestión del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. “Nos sacó dos veces campeones de América y una vez del mundo”, sostuvo. Y agregó: “Ganar la AFA no es una cosa fácil. La verdad es que su gestión es bastante mejor de lo que pensé que iba a ser”.

Las declaraciones de Fernández se dan en medio de un clima de fuertes cruces en el fútbol argentino por reconocimientos, arbitrajes y tensiones institucionales que marcaron la agenda deportiva de los últimos días.

Alberto Fernández Chiqui Tapia Rosario Central
Noticias relacionadas
ANSES oficializó el aumento para diciembre de jubilaciones, pensiones y asignaciones

Anses oficializó aumento de jubilaciones, pensiones y asignaciones

Las dos CTA presentes en el Consejo del Salario. El Gobierno nacional definirá el aumento por decreto.

El Gobierno nacional definirá el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil por decreto

Los principales pozos del Quini 6 quedaron vacantes este miércoles. 

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

El gobierno nacional convocó al Consejo del Salario para este miércoles. El SMVM está estancado desde agosto en $322.200.

El gobierno convocó al Consejo del Salario para definir un aumento del sueldo mínimo

Ver comentarios

Lo último

DBT Cramaco despidió 90% del personal e importará equipos de China

DBT Cramaco despidió 90% del personal e importará equipos de China

Liga Provincial: Se definieron los cruces de semifinales

Liga Provincial: Se definieron los cruces de semifinales

Emiten alerta por lluvias intensas y tormentas para siete departamentos

Emiten alerta por lluvias intensas y tormentas para siete departamentos

Ultimo Momento
DBT Cramaco despidió 90% del personal e importará equipos de China

DBT Cramaco despidió 90% del personal e importará equipos de China

Liga Provincial: Se definieron los cruces de semifinales

Liga Provincial: Se definieron los cruces de semifinales

Emiten alerta por lluvias intensas y tormentas para siete departamentos

Emiten alerta por lluvias intensas y tormentas para siete departamentos

Anses oficializó aumento de jubilaciones, pensiones y asignaciones

Anses oficializó aumento de jubilaciones, pensiones y asignaciones

Patronato emitió un comunicado respaldando la gestión de Claudio Chiqui Tapia

Patronato emitió un comunicado respaldando la gestión de Claudio Chiqui Tapia

Policiales
Concordia: motociclista murió en un choque y un camionero fue detenido

Concordia: motociclista murió en un choque y un camionero fue detenido

Villaguay: esquivó un camión y terminó chocando contra un árbol

Villaguay: esquivó un camión y terminó chocando contra un árbol

Se quemó una casa en La Paz y los bomberos no tenían agua para combatir las llamas

Se quemó una casa en La Paz y los bomberos no tenían agua para combatir las llamas

Valentín Godoy: la causa por mala praxis se cerró por desistimiento de la querella autónoma

Valentín Godoy: la causa por mala praxis se cerró por desistimiento de la querella autónoma

Victoria: detienen a hombre con pedido de captura por hurto

Victoria: detienen a hombre con pedido de captura por hurto

Ovación
Liga Provincial: Se definieron los cruces de semifinales

Liga Provincial: Se definieron los cruces de semifinales

Lo mejor del judo se podrá disfrutar en el Club Peñarol

Lo mejor del judo se podrá disfrutar en el Club Peñarol

Gran expectativa por la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Gran expectativa por la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

¿Qué necesita Atlético Paraná para seguir en carrera en el Regional Amateur?

¿Qué necesita Atlético Paraná para seguir en carrera en el Regional Amateur?

Miembros de la Ecenaa realizaron otra jornada de limpieza del río Paraná

Miembros de la Ecenaa realizaron otra jornada de limpieza del río Paraná

La provincia
Emiten alerta por lluvias intensas y tormentas para siete departamentos

Emiten alerta por lluvias intensas y tormentas para siete departamentos

Pondrán en valor el histórico reloj del Palacio Municipal

Pondrán en valor el histórico reloj del Palacio Municipal

ENET N°1: asumieron las nuevas autoridades del centro de estudiantes

ENET N°1: asumieron las nuevas autoridades del centro de estudiantes

Invitan a una Jornada de Coaching Solidario a beneficio de APANA

Invitan a una Jornada de Coaching Solidario a beneficio de APANA

Colectivos: la Justicia ordenó que la nueva concesionaria absorba al personal de ERSA

Colectivos: la Justicia ordenó que la nueva concesionaria absorba al personal de ERSA

Dejanos tu comentario