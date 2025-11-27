Alberto Fernández defendió a Rosario Central y respaldó la gestión de "Chiqui" Tapia

Alberto Fernández respaldó la gestión del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y defendió la copa ganada por Rosario Central.

El expresidente Alberto Fernández se refirió este martes a la polémica por el reconocimiento a Rosario Central en la previa del partido ante Estudiantes y aseguró que valorar la campaña del equipo rosarino “es un acto de honestidad intelectual”, dado que “está primero con varios puntos de diferencia” y “ha sido el mejor”.

“Admito que es todo confuso”, señaló. El ex presidente Alberto Fernández también cuestionó el gesto del “pasillo de espaldas” que realizó Estudiantes y remarcó que no comparte ese tipo de manifestaciones. “Nunca usé al fútbol. No me parece que esté bien lo que hicieron”, afirmó. En ese sentido, recordó los éxitos obtenidos por la Selección Argentina durante su mandato: “Ganamos la Copa América, la Finalissima y el Mundial”.

"Nos sacó dos veces campeones"

Además, el exmandatario respaldó la gestión del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. “Nos sacó dos veces campeones de América y una vez del mundo”, sostuvo. Y agregó: “Ganar la AFA no es una cosa fácil. La verdad es que su gestión es bastante mejor de lo que pensé que iba a ser”.

Las declaraciones de Fernández se dan en medio de un clima de fuertes cruces en el fútbol argentino por reconocimientos, arbitrajes y tensiones institucionales que marcaron la agenda deportiva de los últimos días.