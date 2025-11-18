Confirmaron el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros

Se acusa al expresidente Alberto Fernández de negociaciones incompatibles con la función pública. Investigan contrataciones de seguros para organismos públicos

La Cámara Federal de Comodoro Py confirmó este martes el procesamiento del ex presidente de la Nación Alberto Fernández en la causa de corrupción por la contratación de seguros durante su Gobierno. Con esta decisión, el ex jefe de Estado quedó en condiciones de ser enviado a juicio oral y público.

La Sala II de la Cámara también ratificó el procesamiento de Hector Martínez Sosa , broker de seguros y amigo de Fernández, y de su esposa, María Cantero , ex secretaria privada del ex presidente, del ex titular de Nación Seguros Alberto Pagliano, entre otros acusados.

Delitos que se le atribuyen

El ex presidente quedó procesado por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Si el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Rívolo entienden que la investigación está terminada, el ex presidente será enviado a juicio oral, publicó Clarín.

Fernández está acusado de haber firmado el decreto 823/21 por el cuál todos los ministerios y organismos del estado nacional tenía que contratar a Nación Seguros. Tras esa decisión, el broker Martínez Sosa y sus empresas cobraron el 60% de las comisiones de seguros, más de dos mil millones de pesos.

"Desde que Fernández fue designado presidente, ´Héctor Martínez Sosa y Compañía S.A´ –en calidad de productor asesor directo u organizador de otros– percibió un equivalente al 59,6% de las comisiones liquidadas por ´Nación Seguros S.A´, a todos los intermediarios de las pólizas emitidas a entes estatales", dijeron en el fallo los camaristas Roberto Boico y Martín Irurzun.

alberto fernández.jpg

Y agregaron: "Esto significó un relevante incremento en los negocios que tenía, en igual marco, previo a este período. El monto (se repite) que la Sociedad con capital estatal liquidó –entre organizador y productores- en este plazo superó los 2.250 millones de pesos".

Alberto Fernández y Héctor Martínez Sosa

El acceso de Martínez Sosa a esos negocios se dio por su relación con Fernández y porque su esposa, Cantero, era la secretaría privada del entonces presidente. Y en la causa se analizaron mensajes de whatsapp entre el matrimonio en el que hacía referencia a esa situación.

"Tenemos que estar más tranquilos y todo va a encaminarse. Vos tenés que estar tranquilo y ocuparte solo de las cosas importantes. Tenés un amigo Presidente. Esto pasa una vez en la vida. Y hay que ir con calma. Yo soy tu respaldo al lado de tu amigo Presidente. Somos equipo, no necesitamos más que eso. Estamos de acuerdo?”, le dijo Cantero a su esposo en una de las conversaciones.

Boico e Irurzun destacaron las influencias de Martínez Sosa y Cantero: "Sus acciones mantuvieron la lógica que ya había comenzado en los meses previos a la asunción presidencial, ahora utilizando directamente el rol que tenía la segunda en la oficina de presidencia –y, se sospecha, los del entorno que se explicó más arriba- para conseguir reuniones y usufructuar contactos".

Alberto Fernandez .jpg Se confirmó el procesamiento de Alberto Fernández

En su voto, el juez de la Cámara Eduardo Farah también votó por confirmar el procesamiento del ex presidente. "Las pruebas e indicios revelados en el auto de procesamiento avalan la inferencia de que cumplió un rol crucial para que Martínez Sosa se hiciera de esa cantidad de contratos públicos –casi el 60% de las comisiones pagadas por el Estado–", sostuvo.

El camarista ahondó también en la relación de Fernández y Martínez Sosa: "El estrecho vínculo que los une no se reducía a María Cantero, esposa de Martínez Sosa y secretaria de Fernández: existía entre ellos, además de una relación de amistad, actividad comercial, una deuda periódicamente renovada, financiamiento de gastos personales, obsequios, etc".

Rechazaron el planteo del fiscal Agüero Iturbe

La Cámara rechazó el planteo del fiscal del tribunal, José Agüero Iturbe, que había pedido que se revoque el procesamiento del ex presidente para que siga siendo investigado porque había medidas de prueba pendientes por realizar.

El tribunal confirmó el procesamiento de Fernández y una veintena de acusados, en su mayoría dueños y directivos de otras empresas de seguros que se beneficiaron con la maniobra. Pero también revocó el procesamiento de otros imputados.