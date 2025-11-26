Uno Entre Rios | El País | Fabiola Yáñez

Fabiola Yáñez retiró su demanda en España y negocia con Alberto Fernández la tenencia de su hijo

La exprimera dama, Fabiola Yáñez, concentra la pelea judicial con Alberto Fernández por su hijo en Buenos Aires

26 de noviembre 2025 · 10:20hs
Fabiola Yáñez retiró su demanda en España y negocia con Alberto Fernández la tenencia de su hijo

Fabiola Yáñez decidió cerrar el proceso judicial que había iniciado en España para regular la tenencia de su hijo y regresó definitivamente a la Argentina, donde mantiene conversaciones con Alberto Fernández sobre el esquema de cuidados y la cuota alimentaria. La ex primera dama había activado la vía civil en Madrid a mediados de año, en medio de tensiones con el expresidente por el lugar de residencia de Francisco.

Fijar pautas

La presentación fue dada de baja a finales de octubre, cuando Yáñez ya se encontraba en Buenos Aires. Su abogada en España, Laura Escribá Crespo, confirmó la decisión y detalló que el procedimiento buscaba establecer el centro de vida del niño en Madrid y fijar pautas de custodia y visitas.

“Desistió de las actuaciones porque ya no tenían sentido si ella no reside en España. Lo hemos hablado y ella ha tomado la decisión”, explicó la letrada en diálogo con La Nación, que recordó que la justicia española “nunca puso en duda” que el centro de vida de Francisco había sido Madrid durante el tiempo en que la familia vivió allí. El expediente había demorado varios meses en definirse, debido a la existencia en la Argentina de una causa penal por violencia de género.

Fabiola Y&aacute;&ntilde;ez retir&oacute; su demanda en Espa&ntilde;a y negocia con Alberto Fern&aacute;ndez la tenencia de su hijo

Fabiola Yáñez retiró su demanda en España y negocia con Alberto Fernández la tenencia de su hijo

El tribunal madrileño terminó ordenando que la presentación fuera tramitada por un juzgado especializado en violencia de género, pese a que la demanda no versaba sobre ese tema. La resolución llegó el 6 de octubre, cuando Yáñez ya había abandonado España. Desde Buenos Aires, instruyó a su representante legal para que desistiera de la acción.

La ex primera dama había salido de Madrid en septiembre sin comunicarlo previamente a su entorno profesional ni personal. Ni sus abogados ni sus empleadores estaban al tanto, y su ausencia inesperada incluso la dejó afuera de una boda de la realeza española a la que tenía previsto asistir. En paralelo, sus abogados argentinos renunciaron a los expedientes civiles y penales que llevaban adelante y Yáñez designó a la abogada Marcela De Leonardis para su representación.

Negociación

Ya instalada en Buenos Aires, escolarizó a Francisco y abrió una negociación con Fernández para definir la custodia, el régimen de visitas y el esquema económico. Según fuentes cercanas al proceso, Yáñez solicitó el alquiler de un departamento con servicios, asistencia doméstica y el pago del colegio del niño durante los próximos 15 años. Actualmente percibe cerca de 6 millones de pesos mensuales por disposición judicial, monto que se financia con la jubilación del expresidente.

Mientras tanto, la causa por violencia de género continúa en trámite. El procesamiento de Fernández fue confirmado en Comodoro Py, pero el juez Julián Ercolini fue apartado a pedido de la defensa. La investigación quedó a cargo del juez Daniel Rafecas.

