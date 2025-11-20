Uno Entre Rios | Ovación | Rosario Central

Rosario Central sumó un nuevo título sin jugar una final

AFA reconoció a Rosario Central como campeón de Liga por haber terminado primero en la tabla anual. A su vez eliminó a Supercopa Internacional.

20 de noviembre 2025 · 17:02hs
Rosario Central fue reconocido como Campeón de Liga por haber terminado primero en la tabla anual. La decisión fue tomada este jueves, por el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que estuvo encabezado por el presidente Claudio Chiqui Tapia, donde además se decidió que no se lleve a cabo la Supercopa Internacional.

A raíz de esta decisión, una delegación de Rosario Central conformada por Gonzalo Belloso (presidente), Carolina Cistinziano (vice primera), Ariel Holan (director técnico), además de los jugadores Jorge Broun y Ángel di María fue a retirar el trofeo.

Rosario Central, por su parte, realizó una publicación en sus redes sociales destacando el “logro”: “¡Central campeón de la Liga 2025!¡Somos el mejor equipo del año!”.

El testimonio de Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central

Tras salir de la sede de la AFA, el presidente del Canalla, Gonzalo Belloso, detalló que “era un plan que viene hace varios años. De acá al futuro, este título se suma al Apertura, Clausura y el Trofeo de Campeones”.

Y destacó: “Se reconoció al actual campeón, eso fue lo que pasó. Súper merecido para un club como el nuestro, que fue primero de la primera fecha a la última, hizo más puntos que nadie y que perdió solo dos partidos en el año... Estoy muy agradecido a mi plantel, a los jugadores y a la gente de Rosario Central”.

Por último, señaló: “El fútbol argentino necesitaba tener ese torneo anual. Se venía planteando la posibilidad y a los equipos grandes les gusta. Estoy agradecido al presidente (Claudio) Tapia, a (Pablo) Toviggino y a todo el Comité”.

