Paritarias: gremios y empresas cierran acuerdos más cortos

Por la caída de los salarios, sindicatos y cámaras empresarias firman paritarias con plazos más reducidos y buscan cerrar la brecha dejada por la inflación

Las negociaciones paritarias comenzaron a abandonar la pauta de aumentos mensuales que había habilitado el Gobierno nacional durante casi todo el 2025, pero por la aceleración de precios ahora comenzaron a tener otra característica: son acuerdos más cortos, atentos a la evolución de la inflación y la caída del salario.

El fenómeno fue analizado por distintos informes que siguieron de cerca los aumentos salariales homologados por la Secretaría de Trabajo después de las elecciones legislativas de octubre. A partir de noviembre, la dinámica paritaria cambió y los gremios pulsearon por aumentos mayores . La inflación ya acumulaba a esa altura varios meses de aceleración mes a mes.

obrero.jpg La propuesta de reemplazar el mecanismo de pago de indemnizaciones, vulnera derechos adquiridos de los trabajadores. UNO/Santa Fe

También empezaron a rubricarse acuerdos con plazos más reducidos. Un informe de Fundación Capital estimó que en los últimos cuatro meses del 2025 el salario formal privado cayó 1,5% y que, en ese contexto, los principales gremios que tenían renegociaciones de salarios plantearon acuerdos más cortos, un comportamiento más común en escenarios de inflación más alta.

Según mencionó Fundación Capital, hasta septiembre sindicatos como metalúrgicos, gastronómicos o camioneros cerraban paritarias por plazos de 8, 7 y 6 meses, respectivamente, pero que desde diciembre otros convenios de gremios numerosos lo hicieron por menos tiempo.

Comercio lo acortó de 6 a 3 meses; textiles, de 6 a 4 meses y la UTA de choferes de colectivos, de 5 a 3 meses. Alimentación, la Uatre -trabajadores rurales- y Utedyc -entidades deportivas- también acortaron sus acuerdos hasta 3 o incluso 1 mes de duración.

uatre corte ruta villaguay (1) Trabajadores rurales nucleados en Uatre se movilizaron la semana pasada en reclamo de mejoras salariales. El viernes hubo un acuerdo, pero volverán a reunirse en agosto

"Paritarias más cortas son un combustible para la inercia inflacionaria, al tiempo que las constantes noticias sobre las negociaciones también fogonean las expectativas de inflación", consideró la consultora fundada por Martín Redrado.

La consultora C-P hace un seguimiento detallado de la marcha de las negociaciones paritarias, y observó que en diciembre, por primera vez en 5 meses, los aumentos acordados de todos los gremios superaron a la inflación, aunque ese promedio estuvo influido por el incremento puntual que firmó Comercio.

"Las renegociaciones mostraron una aceleración nominal. Sin embargo, la gran mayoría de los sectores siguen perdiendo contra la inflación", fue una de las conclusiones de C-P. En ese sentido, plantearon que la dinámica paritaria abandonó una pauta que el arco sindical respetó durante buena parte de 2025: subas mensuales salariales de entre 1 y 1,5% como condición para ser homologadas.

"Hay una aceleración de la mayoría de los sectores, reflejo de la pérdida acumulada de poder adquisitivo por la aceleración de la inflación. Esto llevó a que las renegociaciones de las paritarias se dieran en un nivel por encima de la pauta del gobierno (1-1,5%)", explicó la consultora que dirigen Federico Pastrana y Pablo Moldovan.

trabajadores de la construcción.jpg Foto UNO/Mateo Oviedo

Otro dato que recolectaron al analizar los últimos cinco meses del 2025 para las negociaciones salariales es que solo el 20% de los convenios firmados consiguieron aumentar en términos reales los ingresos de su sindicato en comparación con el mes anterior.

"Esto lleva a sostener el escenario de estancamiento o caída del salario real y la generalización del proceso de deterioro en los distintos sectores durante los últimos meses", concluyeron.

Un informe reciente de la Secretaría de Trabajo había puesto de manifiesto que los sueldos negociados en paritarias habían tenido un peor 2025 que el promedio de los salarios privados.

"Se observa que solo 6 de los 27 convenios colectivos de elevada cobertura analizados pactaron incrementos superiores o iguales al porcentaje de inflación registrado durante el mes de diciembre", reconoció la cartera laboral.

