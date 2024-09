Faltan medicamentos para acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en la provincia

Jorgelina Londero Interrupción voluntaria del embarazo aborto legal IVE ILE 1.jpg

Antonella Acosta Cappellacci, socorrista en la red Dora Te Escucha e integrante de la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries (MLTTNB) de Paraná, explicó a UNO: “El panorama es complejo. En la provincia se está replicando lo que sucede en otras provincias y a nivel nacional y es, no sólo la escasez de tratamiento sino la falta del mismo, sea misoprostol o el combipack, que es el tratamiento combinado de Mifepristona y Misoprostol. Es el tratamiento de calidad, ambos efectivos, pero la mifepristona está diseñada exclusivamente para el aborto. Hoy tenemos mucha demanda de asesoramiento porque hay mujeres que rebotan en el sistema de salud a los que van a hacer la consulta. En muchos casos le brindan la consejería pero no pueden ofrecerle el tratamiento porque directamente no hay. A principio de año la asamblea tuvo una audiencia con el ministro de Salud, Guillermo Grieve, quien había prometido que a la brevedad iba a llegar la licitación de lo que es el tratamiento para las ILE y las IVE. Hasta ahora seguimos esperando. Salvo el hospital San Roque, que tiene la posibilidad de manera autónoma de comprar tratamientos, hay efectores de salud que no tienen para poder garantizarlo. Es una vulneración de derechos adquiridos a través de la Ley N° 27.610 para las mujeres o las personas con capacidad de gestar que deseen o necesiten abortar en la provincia. Esto obedece a una política nacional de vaciamiento de esa ley y de la inacción, la desidia por parte del gobierno provincial. Reivindicamos nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y exigimos que se cumpla con la ley. Consideramos que sólo las maternidades deseadas crían infancias felices, es fundamental porque se complementa, para oscurecer el panorama, con lo que fue el cierre del plan ENIA, dedicado a prevenir embarazos no intencionales ni deseados en adolescentes”.

En relación a la cantidad de consultas que reciben, indicó: “Cada vez son más las muchachas que se comunican a nuestra línea o que buscan alguna respuesta a través del 0800 222 3444 para poder concretar su interrupción. Lamentablemente, a nivel local y en la provincia hay grupos antiderechos están operando en redes sociales con símbolos similares a los nuestros, se hacen pasar por grupos feministas, incluso logran hacer contacto personal con algunas mujeres y lo que buscan es convencerlas a través de mecanismos violentos para que continúen con el embarazo. Las llenan de culpa y dándoles mala información. Por eso, reforzamos la difusión de nuestra línea: quien desee o necesite abortar, necesite asesoramiento y que las acompañen en el proceso pueden comunicarse al 3434724949”.

Iosper manifestó su voluntad de continuar el acuerdo cone l CAICE

Avance en cobertura de la Interrupción Voluntaria del Embarazo

La referente indicó, en relación al Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), que cuenta con miles de afiliados: “Lo que sí hemos logrado, a partir de un pedido de informe a partir de una levantada de firmas en junio, que Iosper nos comunique a través de un expediente, que garantizaba la cobertura del 100% de las ILE y de las IVE menores a 14 semanas, teniendo que pagar el 50% en farmacia para ser reintegrado. Por mayor información pueden buscar en las redes sociales de Dora Te Escucha Paraná y también de la Asamblea MLTTNB, donde dejamos el número de expediente y el circuito que hay que seguir para obtener la cobertura total. Sabemos que es una cuestión acotada, porque sólo quienes tengan Iosper y quienes tengan la posibilidad de contar con el 50% en mano para ir y pagarlo y después pedir que se reintegre; algo que con la situación económica actual es bastante complicado. No obstante, no deja de ser un avance en lo que implica la cobertura por parte de la obra social de la provincia”.

Una de las integrantes de la Campaña por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Entre Ríos, había dicho a este medio: “El acceso al aborto es una cuestión de salud pública y justicia social. La ley impactó en el descenso de mortandad por abortos clandestinos, que afectaba a personas de menores recursos. Además permitió visibilizar y poner en agenda pública la soberanía sobre nuestros cuerpos y el reconocimiento social y político de los derechos de mujeres, lesbianas, travestis, trans y personas no binarias”.

Convocatoria a la movilización y homenaje

En el Día por la Acción Global por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que “ya es ley, nos convocamos para la defensa y la reivindicación del derecho a las 18 en Plaza 1° de Mayo para movilizar hacia plaza Alvear”, dijo la entrevistada.

Antonella sumó: “Se fusiona con un homenaje a nuestra compañera Lina Londero, periodista y militante, quien falleció hace unos días y que ha sido referente en nuestro territorio de la defensa y del logro que fue el aborto legal, seguro y gratuito. Fue una pionera que vamos a extrañar, pero sabemos que va a estar en cada pañuelo verde colgado en la mochila de las gurisas o en cada una que vaya a un hospital o se comunique con las socorristas. En plaza Alvear se darán intervenciones y actividades. Aborto legal, nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y Lina Londero van de la mano”.

“Es importante la participación de las mujeres y las disidencias en la movilización y las actividades porque estamos en un contexto donde se están avasallando nuestros derechos, tanto el del aborto como los que el gobierno nacional asimila con el movimiento feminista, como las leyes contra la violencia de género, en lo que implica las vidas y la existencia de las disidencias. Es un momento donde se vacían las leyes y se habilita al ataque sistemático y al odio de la sociedad hacia estos colectivos. Entonces, nada mejor que dar batalla frente a esto de manera conjunta, participando, acompañándonos, dándonos fuerzas y para saber cómo está la otra, qué necesita, conocer la realidad de las demás para poder torcer un poco el destino, al menos en este difícil momento”, concluyó.