Terremoto en Venezuela: confirman 188 muertos y 1520 heridos

La cifra de muertos por los terremotos en Venezuela ascendió a 188, informaron fuentes oficiales. Mantienen activa la búsqueda de sobrevivientes.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez confirmó el jueves que la cifra de fallecidos por el terremoto ascendió a 188, mientras que los heridos suman 1.520.

Además, Rodríguez precisó que se contabilizan 157 personas desaparecidas y 200 atrapadas bajo los escombros a causa de los potentes sismos de magnitud 7,2 y 7,5.

Asimismo, un total de 2.927 familias se encuentran damnificadas a causa de los sismos. Respecto a los daños materiales, el jefe del Parlamento venezolano informó de que al menos 250 edificios resultaron afectados o destruidos.

El estado de La Guaira es la región que concentra el mayor impacto, con especial afectación en las localidades de Caraballeda y Playa Grande, reportó el diario El Nacional

Allí ocho hospitales resultaron afectados, algunos de los cuales tuvieron que ser evacuados de emergencia. Los pacientes fueron trasladados a otros centros de salud y están siendo atendidos con insumos médicos e hidratación.

En tanto que, al menos 20 centros comerciales registraron deterioros estructurales y 46 obras de infraestructura públicas resultaron dañadas.

Más detalles brindados por fuentes oficiales

Rodríguez anunció la habilitación de una línea telefónica adicional al sistema estatal VENApp para centralizar los reportes de personas desaparecidas, e instó a los familiares que no lograron establecer contacto con sus allegados a formalizar la denuncia de inmediato.

“Estamos en una carrera denodada contra el tiempo para rescatarlos vivos”, enfatizó el dirigente oficialista en alusión a las labores de salvamento en las estructuras colapsadas.

La emergencia en la nación movilizó tanto a la sociedad civil como a la comunidad internacional. Por un lado, diversas organizaciones civiles y empresariales han activado campañas de recolección de insumos para los damnificados.

La primera noche después de la tragedia estuvo marcada por el temor a nuevas réplicas. Miles de personas permanecieron en las calles de Caracas, donde improvisaron refugios sobre el asfalto o pasaron la madrugada dentro de sus vehículos por miedo a nuevos derrumbes, mientras hospitales trabajaban al límite de su capacidad para atender a los heridos.